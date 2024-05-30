Чи штрафуватимуть жінок за порушення правил військового обліку
Джерело:"Телеграф"
За новим законом про мобілізацію оновити дані та стати на військовий облік мають не лише чоловіки віком від 18 до 60 років. Жінки деяких професій теж зобов'язані стояти на обліку і оновлювати дані.
18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані громадяни мають оновити свої облікові дані протягом 60 днів, до 16 липня. За порушення правил військового обліку передбачений штраф розміром від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.
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Військовозобов'язані в Україні не лише чоловіки
Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив, що жінок так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані.
Жінки певних спеціальностей, переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ,
– пояснив Волков.
Він наголосив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою. Жінок, які добровільно йдуть на військову службу за контрактом чи за мобілізацією направляють у навчальні центри ЗСУ.
Також Мирослав Волков пояснив, що у період обов'язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ.
Військовозобов'язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.
Що відомо про мобілізацію та військовий облік жінок
- На військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. При цьому вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.
- Військовий облік жінок медиків розповсюджується на: студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями; працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями; безробітних, які здобули відповідну спеціальність. Їм слід ставати на облік самостійно.
- Навіть ті жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно у воєнний час. За законом, жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять службу.