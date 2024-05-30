Чи штрафуватимуть жінок за порушення правил військового обліку

За новим законом про мобілізацію оновити дані та стати на військовий облік мають не лише чоловіки віком від 18 до 60 років. Жінки деяких професій теж зобов'язані стояти на обліку і оновлювати дані.

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані громадяни мають оновити свої облікові дані протягом 60 днів, до 16 липня. За порушення правил військового обліку передбачений штраф розміром від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

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Військовозобов'язані в Україні не лише чоловіки

Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив, що жінок так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані.

Жінки певних спеціальностей, переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ,

– пояснив Волков.

Він наголосив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою. Жінок, які добровільно йдуть на військову службу за контрактом чи за мобілізацією направляють у навчальні центри ЗСУ.

Також Мирослав Волков пояснив, що у період обов'язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ.

Військовозобов'язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

Що відомо про мобілізацію та військовий облік жінок