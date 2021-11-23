Військову базу США обстріляли з гранатометів у Сирії: перші подробиці
Джерело:SANA
Американську військову базу в Сирії обстріляли з реактивного гранатомета. Ціллю для ракет стала територія в місцевості Хасеке біля аеропорту Харраб аль-Джайр.
За інформацією місцевих мешканців, у військову базу США випустили 5 ракет. Наразі інформації про загиблих чи поранених немає.
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Щоб визначити джерело пострілів, територію розвідували з американських гелікоптерів.
Базу США обстріляли у Сирії
Це вже не перша атака на американські військові бази. За 2 місяці ракетних обстрілів та відключень електроенергії зазнали пункти дислокації у місцевостях Дейр-ез-Зор і Харраб аль-Джайр.
Місцеві медіа зазначають, що американці облаштували низку військових баз у Сирії неподалік нафтогазових родовищ. Звідти вони нібито добувають ресурси та вивозять за кордон.
Події у Сирії: коротко
- Із 2011 року в Сирії триває війна, яка розпочалася з демонстрацій під час "Арабської весни". Згодом в конфлікт втрутилася "Ісламська держава" та Росія.
- Чимало цивільних намагаються втекти з Сирії до країн ЄС, а зараз цих людей використовує самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на кордоні з Польщею та Литвою.
- Унаслідок міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом, сирійська авіакомпанія скасувала всі рейси до Білорусі.
- Водночас Міністерство закордонних справ продовжує евакуювати українців з Сирії.