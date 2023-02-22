Байден провів 20 годин у поїзді під час візиту до України

22 лютого 2023, 21:37
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Джерело:

CNN

Днями візит очільника США Джо Байдена в Україну приємно вразив весь світ. Вражає, але для того, аби особисто зустрітися з Володимиром Зеленським 80-річний президент США привів 20 годин на українській залізниці.

Керівник Укрзалізниці Олександр Камишин під час виступу на CNN This Morning зазначив, що президент США провів в Україні 24 години, 20 із яких — на українській залізниці.

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Камишин зазначив, що він не нервував, а був зосереджений і рішучий до моменту, коли Байден залишив кордон України. Він додав, що це була складна місія, яка включала тісне співробітництво з:

  • посольством США в Україні,
  • урядом США,
  • Міністерством інфраструктури України.

Росіяни обіцяли взяти Київ. І на 362 день війни президент Байден з'являється у Києві та гуляє з моїм президентом Зеленським. Тож це справді історичні моменти. Ми були щасливі, привілей та честь бути офіційним перевізником президента Байдена, тому ми назвали наш поїзд Rail Force One,
– сказав Камишин.

Візит Байдена в Україну: головне

Додамо, що 21 лютого президент Росії Владімір Путін виступив з посланням до Федеральних зборів. Диктатор переважно говорив про війну в Україні. Водночас ядерний шантаж Путіна виглядає, скоріш за все, як блеф. Тому що навіть на тих ютуб-каналах чітко усвідомлюють, чим закінчиться використання навіть найпростішого, примітивного ядерного снаряда.

Автор: Альона Захарова