Росія не може диктувати порядок денний: яких сигналів варто очікувати від Байдена у Польщі
Джо Байден 21 лютого перебуває з візитом у Польщі. Те, що американський лідер спочатку відвідав Україну, а потім вирушив до Польщі, яка є однією з наших найбільших союзниць є потужною підтримкою.
Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, поїздка президента США до нашої держави у роковини Небесної Сотні, а також напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну є надзвичайно важливою подією.
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Яких сигналів чекати від Байдена
У Польщі американський лідер виступить з промовою. Під час неї він може надіслати сигнали країнам "нової Європи".
Зараз ініціатива та лідерство в НАТО і Європейському Союзі переходить до молодих країн. Це надзвичайно важливо і є над чим задуматися для тих, хто любить телефонні розмови з Владіміром Путіним,
– зазначив Рибачук.
На його думку, російський диктатор "розтоптав" їх як політиків, коли вони повторювали тези Путіна, мовляв, Росія не нападе. Наразі ж президент США демонструє свою підтримку тим країнам, які не бояться протистояти Росії.
Рибачук сказав, яких сигналів очікувати від Байдена у Польщі: дивіться відео
"Байден дуже посилює ці настрої в НАТО та заохочує умовно реформаторів у ЄС і НАТО, що треба робити висновки, бо світ вже ніколи не буде як раніше і Росія не має і не може диктувати свій порядок денний", – сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".
Мовиться про те, що Альянс не має ухвалювати рішення щодо розширення з огляду на реакцію Путіна. Адже саме такою до останнього часу була політика з боку "старої Європи".
Візит Байдена до Польщі: що відомо
- 21 лютого Джо Байден прибув з візитом до Польщі. Президент США вже зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою та подякував йому за надзвичайну підтримку України, зокрема за те, що Польща прийняла так багато українців, які рятувалися від війни.
- Водночас польський лідер подякував Джо Байдену за його візит до Києва 20 лютого. Дуда зауважив, що візит президента США до України – акт великої мужності, який став важливим знаком для багатьох, що вільний світ та його лідер – поряд з українцями.
- Байден та Дуда зустрілись у Президентському палаці у Варшаві та провели зустріч тет-а-тет. Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський зазначив, що під час переговорів з президентом США, Варшава порушуватиме тему передачі Києву бойових літаків.
- Приблизно о 18:30 президент США розпочав свій виступ у саду Королівського замку Варшави. Його промова присвячена до роковин широкомасштабної війни Росії проти України. 24 Канал зібрав головні тези Джо Байдена – читайте за посиланням.