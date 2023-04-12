У Північній Ірландії на вулиці знайшли нотатки про візит Байдена: розпочалося розслідування

У Північній Ірландії чоловік знайшов на вулиці "оперативні нотатки" щодо візиту президента США Джозефа Байдена. Поліція розпочала розслідування.

Правоохоронці розслідують "порушення безпеки". Поліцейська служба Північної Ірландії (PSNI) повідомила, що офіцери наразі з'ясовують, як це сталося.

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Нотатки про візит Байдена знайшли на вулиці

Документи, які знайшли на вулиці у Північній Ірландії, містили детальну інформацію про розміщення поліцейських у центрі Белфаста під час чотириденного візиту президента США. Вони включали також відомості про перекриття доріг і контактні дані офіцерів.

Поліція дізналася про порушення лише після того, як чоловік, який знайшов п'ятисторінковий документ, 12 квітня зв'язався з "Шоу Нолана" на радіостанції BBC Radio Ulster.

Ми знаємо про порушення безпеки. Розпочато розслідування, і ми повідомили старшого офіцера з питань інформаційних ризиків,

– заявили в PSNI.

Правоохоронці наголосили, що вони "надзвичайно серйозно" ставиться до безпеки високопосадовців, які приїжджають з візитом, і вживатимуть "відповідних заходів".

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Байден вирішив йти на другий термін

Радники Білого дому збираються ухвалити остаточне рішення щодо запуску передвиборчої кампанії президента Джозефа Байдена, навіть попри те, що він поки не поспішає офіційно оголошувати про свої плани на 2024 рік.

"Частину рішень уже ухвалено, але він обурений тиском, який змушує оголосити те, що він уже вирішив. Це розчаровує, але це також дуже схоже на Джо Байдена", – зазначив один з радників.

Інший радник, який раніше керував рішеннями щодо кандидатури Байдена, сказав, що затримка з офіційним оголошенням також слугує для того, щоб "зберегти можливість" не балотуватися.

Варто зауважити, що щоразу, коли Байден публічно говорив про свою участь у майбутніх виборах, він застерігав, що політичні або особисті обставини можуть змінитися та вплинути на його рішення.