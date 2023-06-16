Це не візит ввічливості: з якою метою Блінкен відвідає Китай

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай. Він говоритиме про війну Росії проти України та налагоджуватиме комунікацію з офіційним Пекіном.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс. За його словами, обидві країни однозначно обговорюватимуть війну, адже Китай чи не єдина країна світу, яка має вплив на Кремль.

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США будуть стримувати Китай від підтримки Росії

Ференс вважає, що це не буде візитом ввічливості – скоріш робочим, спрямованим на налагодження каналів комунікації між США та Китаєм.

"Одна з ключових проблем США – не допустити, щоб Китай співпрацював з Росією у військовій сфері. Попередні візити європейських лідерів до Пекіну свідчили про увагу до пошуку певних балансів та компромісів, щоб Китай тримався осторонь війни та співпраці з Росією", – заявив експерт-міжнародник.

Водночас він додав, що Китаю також потрібно щось запропонувати. Пекін цікавлять насамперед західні ринки збуту та уникнення потенційних санкцій, які шкодитимуть економічній діяльності.

Конфліктність між США та Китаєм зростає і буде зростати надалі. Пошук каналів комунікації та спільних точок дотику допоможе збалансувати безпекову ситуацію у світі,

– наголосив Ференс.

Вплив Китаю на перебіг російсько-української війни