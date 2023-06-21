"Це стане сигналом для США": як Китай допомагає Росії у війні
Одна з головних подій міжнародної політики – приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Китайська економіка перебуває в ненайкращому становищі, тож на пряму конфронтацію із Заходом у Пекіні зараз не наважуватимуться.
Про це 24 Каналу розповів політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський. Сполучені Штати чітко окреслили Китаю свої червоні лінії, одна з яких напряму стосується України.
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Позиція США на перемовинах з Китаєм
Сьогодні Китай є стратегічним конкурентом США. Це записано в офіційній стратегії Байдена.
"Америка вважає Китай єдиною на планеті силою, яка здатна змінити світовий порядок. Тому США обережні у відносинах з Китаєм", – зазначив Шеренговський.
На перемовинах у Пекіні Блінкен був стриманим і не звинувачував Пекін у збройній підтримці Росії. Щоправда, стосовно окремих китайських компаній Вашингтон налаштований більш рішуче.
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За повідомленням оглядачів, Блінкен чітко пояснив представникам Китаю, що всі приватні гравці, які підтримають російську армію, опинятимуться під санкціями.
"Така позиція відповідає політиці втримування Китаю в структурі міжнародних правил. США воліють бачити Китай прогнозованим гравцем перш ніж іти назустріч його економічним прагненням", – проаналізував ситуацію політолог.
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Наскільки обіцянки Китаю заслуговують на довіру
Китай дуже залежить від торгівлі з Заходом, яка становить близько 40% його обороту. Економіка Китаю все ще не відновилася після ковіду, тому цією долею своєї торгівлі Пекін точно не ризикуватиме. Відповідно, прямої військової допомоги від Китаю для Росії не буде.
Натомість китайські приватні компанії намагатимуться обходити ці обмеження. США наголосили, що сподіваються на допомогу Китаю в пошуку порушників санкційного режиму, але це дуже малоймовірно. На жаль, таких постачань, на думку політолога, уникнути скоріш за все не вдасться.
Цим візитом адміністрація Байдена прагнула знизити градус напруги. Але з іншого боку, Штати дуже чітко окреслили свої червоні лінії. Якщо Китай буде допомагати приватним компаніям "ховатися" від санкцій, це буде чітким сигналом для США, що потрібно діяти більш активно,
– резюмує Шеренговський.
Більше про відносини США та Китаю
- Китай та Сполучені Шати Америки ведуть боротьбу за глобальне лідерство, представляючи авторитарний і демократичний табори відповідно.
- Останній візит американського посадовця до Китаю відбувся ще за президентства Дональда Трампа. Тоді США та Китай були на порозі торговельної війни.
- За президентства Джозефа Байдена відносини двох країн є також більш ніж прохолодні: Китай продовжує підготовку до війни Тайванем, на яку Вашингтон відповів минулорічним візитом Ненсі Пелосі на острів.