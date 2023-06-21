"Це стане сигналом для США": як Китай допомагає Росії у війні

Одна з головних подій міжнародної політики – приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Китайська економіка перебуває в ненайкращому становищі, тож на пряму конфронтацію із Заходом у Пекіні зараз не наважуватимуться.

Про це 24 Каналу розповів політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський. Сполучені Штати чітко окреслили Китаю свої червоні лінії, одна з яких напряму стосується України.

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Позиція США на перемовинах з Китаєм

Сьогодні Китай є стратегічним конкурентом США. Це записано в офіційній стратегії Байдена.

"Америка вважає Китай єдиною на планеті силою, яка здатна змінити світовий порядок. Тому США обережні у відносинах з Китаєм", – зазначив Шеренговський.

На перемовинах у Пекіні Блінкен був стриманим і не звинувачував Пекін у збройній підтримці Росії. Щоправда, стосовно окремих китайських компаній Вашингтон налаштований більш рішуче.

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За повідомленням оглядачів, Блінкен чітко пояснив представникам Китаю, що всі приватні гравці, які підтримають російську армію, опинятимуться під санкціями.

"Така позиція відповідає політиці втримування Китаю в структурі міжнародних правил. США воліють бачити Китай прогнозованим гравцем перш ніж іти назустріч його економічним прагненням", – проаналізував ситуацію політолог.

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