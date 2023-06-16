Показали больові точки Путіна, – політтехнолог зауважив деталь у пропозиціях лідерів Африки

Делегація ПАР під час візиту до Києва 16 червня представила свій "мирний план" щодо завершення війни між Україною та Росією. Однак у списку парламентарі мимовільно показали больові точки Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Україна недооцінює комунікацію з представниками африканського континенту.

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"Вони показали свої больові точки в цьому списку. Путін хоче мати можливість кудись з'їздити, а також хочуть зняти санкції. Добре, врахуємо – і тиснутимемо на них ще сильніше", – сказав Тизенгаузен.

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ПАР має тісні зв'язки з Росією, зокрема в межах групи БРІКС. Коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, країна замислилась над виходом з Римського статуту. Однак потім передумала й скасувала запрошення Путіна на саміт.

Політтехнолог вважає, що атака Кремля 16 червня зумовлена прагненням продемонструвати свою силу. Мовляв, якщо не підпишемо "мирний план", матимемо наслідки. Водночас країна-агресорка не ігнорує можливості ПАР на міжнародній арені.

"Росія прекрасно розуміє, що вони мають таке саме право голосу в ООН", – зауважив Тизенгаузен.

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