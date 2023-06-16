Показали больові точки Путіна, – політтехнолог зауважив деталь у пропозиціях лідерів Африки
Делегація ПАР під час візиту до Києва 16 червня представила свій "мирний план" щодо завершення війни між Україною та Росією. Однак у списку парламентарі мимовільно показали больові точки Владіміра Путіна.
Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Україна недооцінює комунікацію з представниками африканського континенту.
До теми Абсолютно відірвані від реальності: президент ПАР озвучив ідеї Африки щодо війни в Україні
"Вони показали свої больові точки в цьому списку. Путін хоче мати можливість кудись з'їздити, а також хочуть зняти санкції. Добре, врахуємо – і тиснутимемо на них ще сильніше", – сказав Тизенгаузен.
У "мирному плані" ПАР показали больові точки Путіна: дивіться відеоЗверніть увагу! ПАР має тісні зв'язки з Росією, зокрема в межах групи БРІКС. Коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, країна замислилась над виходом з Римського статуту. Однак потім передумала й скасувала запрошення Путіна на саміт.
Чому Росія обстріляла Київ під час візиту делегації
Політтехнолог вважає, що атака Кремля 16 червня зумовлена прагненням продемонструвати свою силу. Мовляв, якщо не підпишемо "мирний план", матимемо наслідки. Водночас країна-агресорка не ігнорує можливості ПАР на міжнародній арені.
"Росія прекрасно розуміє, що вони мають таке саме право голосу в ООН", – зауважив Тизенгаузен.
Візит делегації ПАР до Києва: основне
- 16 червня в Києві зустріли президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу. Він разом з президентом Сенегалу Макі Саллом очолив делегацію семи африканських країн.
- У цей час росіяни завдали ракетного удару "Калібрами" та "Кинджалами". Речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що це ніяк не вплинуло на роботу лідерів Африки.
- Лідери африканських держав прибули в Київ, щоб представити власний "мирний план" щодо війни Росії проти України. Мовиться про якнайшвидше відновлення переговорів між країнами.
- Однак Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які переговори можливі лише після виведення російських військ з усієї території нашої держави.