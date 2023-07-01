США чують Україну та говорять з нею, – політолог про таємний візит директора ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Україну. Припускають, що у Києві він, ймовірно, обговорював початок російсько-українських перемовин.

Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Юрій Подорожній. На його думку, Сполучені Штати навряд чи будуть налаштовувати Україну на проведення перемовин, які будуть не на наших умовах.

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Бажано завершити українське питання

Як зазначив Подорожній, для того, аби виходити на перемовний процес Україна має отримати результати на полі бою. Безсумнівно, Збройні Сили мають успіхи під час літнього наступу, однак поки що цих результатів недостатньо.

На початку червня з неоголошеним візитом Київ відвідав директор ЦРУ США Вільям Бернс. Під час зустрічі українські чиновники оприлюднили амбітну стратегію повернення окупованих Росією території та початок переговорів з Москвою про припинення вогню до кінця року.

Візит Бернса однозначно є позитивним, адже американці слухають, чують та говорять з Україною. Це свідчить про те, що наша позиція враховуватиметься у плануванні дій США.

До того ж американці зважають на те, що наступного року відбудуться президентські вибори й українське питання логічно й бажано завершити. Аби демократи могли іти на вибори з перемогою в Україні.

"Чи сприймуть перемовини не на користь України, як перемогу демократів? Відповідь – ні", – сказав Бернс.

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