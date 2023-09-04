Між Туреччиною і Росією ледве не "почалася війна": на зустрічі Ердогана і Путіна стався конфуз

Перемовини між президентом Туреччини і очільником Кремля тільки-но стартували, однак вже встигли відзначитися курйозним випадком. Усе через обмовку перекладача.

Реджеп Ердоган 4 вересня прибув до Сочі, де зустрівся із Путіним. Їхній перший виступ перед журналістами запам'ятався "незабутньою реакцією" Путіна на нібито слова турецького президента про війну між Росією та Туреччиною.

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Путін злякався "війни з Туреччиною"

Все сталося тоді, коли турецький лідер почав дякувати російському диктатору за запрошення. Він наголосив на тому, що очільник Кремля приймає їх у себе на тлі непростої ситуації – війни між Україною та Росією.

Саме ці останні слова перекладач не правильно транслював. Можливо, помилився або просто обмовився. Одначе, передаючи слова Ердогана, він заледве "не розпочав війну" між Туреччиною та Росією, замість "України" вживши спочатку назву турецької держави.

Обмовка перекладача і реакція Путіна: відео

Хоча перекладач швидко виправив свою помилку, на обличчі Путіна встиг з'явитися вираз здивування, змішаний зі страхом. Певно, за ці дві-три секунди в очільника Кремля перед очима промайнуло все його життя.

У Путіна очі полізли на лоба / скриншот

Про що говоритимуть Ердоган і Путін