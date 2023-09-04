Між Туреччиною і Росією ледве не "почалася війна": на зустрічі Ердогана і Путіна стався конфуз
Перемовини між президентом Туреччини і очільником Кремля тільки-но стартували, однак вже встигли відзначитися курйозним випадком. Усе через обмовку перекладача.
Реджеп Ердоган 4 вересня прибув до Сочі, де зустрівся із Путіним. Їхній перший виступ перед журналістами запам'ятався "незабутньою реакцією" Путіна на нібито слова турецького президента про війну між Росією та Туреччиною.
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Путін злякався "війни з Туреччиною"
Все сталося тоді, коли турецький лідер почав дякувати російському диктатору за запрошення. Він наголосив на тому, що очільник Кремля приймає їх у себе на тлі непростої ситуації – війни між Україною та Росією.
Саме ці останні слова перекладач не правильно транслював. Можливо, помилився або просто обмовився. Одначе, передаючи слова Ердогана, він заледве "не розпочав війну" між Туреччиною та Росією, замість "України" вживши спочатку назву турецької держави.
Обмовка перекладача і реакція Путіна: відео
Хоча перекладач швидко виправив свою помилку, на обличчі Путіна встиг з'явитися вираз здивування, змішаний зі страхом. Певно, за ці дві-три секунди в очільника Кремля перед очима промайнуло все його життя.
У Путіна очі полізли на лоба / скриншот
Про що говоритимуть Ердоган і Путін
- Глави обох держав вже зробили анонси тем, які зачеплять на двосторонній зустрічі. Зокрема, Путін заявив, що готовий поговорити з Ердоганом про зернову угоду. Окремо очільник Кремля додав, що торкнуться й питання "української кризи". Турецький президент своєю чергою зазначив, що весь світ чекає на результат від цих перемовин.
- Слід зауважити, що лідер Туреччини раніше повідомляв про те, що головний меседж його візиту до Росії – спроба повернути її до зернової угоди. За словами Ердогана, він не бачить інших альтернатив для експорту українського зерна, окрім, як відновлення колишньої зернової ініціативи за участі росіян.
- В інтерв'ю 24 Каналу заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що ця розмова між Путіним та Ердоганом матиме інакший тон, ніж всі попередні. Після перемоги на виборах Ердоган змінив курс своєї політики на зближення із Заходом – США та ЄС, що створило напруження у російсько-турецьких стосунках. Москва продемонструвала своє незадоволення виходом із зернової угоди та обшуком турецького судна, який Ердоган фактично проковтнув. Крім того, Данилов розповів, що президенти говоритимуть й про ситуацію в Нагірному Карабаху та Сирії. Ердоган хоче, аби запрацювали транспортні коридори через Вірменію, а також, аби Росія пішла з Південного Кавказу. Також Ердоган прагне, аби перед місцевими виборами 4 мільйони сирійських біженців повернулися до Сирії, бо це породжує тиск на його партію.