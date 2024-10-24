"Не встояв перед спокусою": Зеленський різко пройшовся по генсеку ООН за візит до Росії

Генсек ООН, який відмовився від участі у Глобальному саміті миру, натомість радо відвідав саміт БРІКС у Росії. Президент Зеленський висловився з цього приводу.

Кадри зустрічі Путіна і Антоніу Гутерріша особливо приголомшують. Генеральний секретар, вітаючись із воєнним злочинцем, ледве не кланявся перед ним.

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Кинув каменем у Гутерріша

У вечірньому зверненні за 24 жовтя Володимир Зеленський коротко прокоментував обурливу поведінку генсека ООН. Президент наголосив, що сьогодні, у День Об’єднаних Націй, важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації.

Хоч навіть деякі її (ООН – 24 Канал) функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення,

– запевнив глава держави.

До слова, візит Гутерріша до Казані викликав критику Заходу. У МЗС України заявили, що надавши перевагу поїздці на саміт до країни-агресорки присутності на саміті у Швейцарії, генсек зробив неправильний вибір, яким зашкодив репутації ООН.