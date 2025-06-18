Вплив Лукашенка на Росію нульовий: для чого Трамп відправляє Келлога в Білорусь

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує візит до Білорусі, щоб зустрітись з Алєксандром Лукашенком. Однак ні на російсько-українську війну, ні на будь-який інший геополітичний процес це не вплине.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що це просто дивне нагадування про існування Лукашенка. Тим час президент США зацікавлений іншим питанням.

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Для чого Келлог їде в Білорусь

За словами політолога, візит Келлога не має ніякого відношення до війни в Україні. Світ звик сприймати політику, яка має стратегію та тривалі інтереси. Одна ця концепція не відповідає адміністрації Трампа та його оточення. Навіть Келлог, який раніше всім здавався сильним проукраїнським гравцем, є в полоні ідеї швидкого завершення війни.

Не вистачає тільки поговорити з Лукашенком, який втратив усю легітимність та вплив на політику своєї країни. Він віддав управління стратегічними військовими об'єктами Росії та є придворним у Путіна, який може говорити деякі заяви замість нього.

Тому крім легітимізації ще одного виродка, який також причетний до війни в Україні, крім того, що світова спільнота ще раз почує про Лукашенка, який останніми роками заліг на дно, ніякої користі ця зустріч не буде мати. Поїздка виглядає як фейк, вона немає ніякої значущості. Вплив Лукашенка на Росію наближається до нуля,

– зазначив він.

Джигун пояснив, що в адміністрації Білого дому вже зникла рішучість щодо швидкого завершення війни. Загалом Трамп обмежується Іраном та Ізраїлем, тому президент відправляє Келлога в Білорусь саме зараз.

До речі, після російської атаки на Київ 17 червня американські журналісти спитали, як Трамп на це відреагує, на що президент відповів: "Я перевірю, і ми повернемося до цього питання. Я маю на це подивитися". Очевидно, що на цей момент чиновники США вже мали звіт про удари.