У перспективі можлива зустріч Зеленського та Сі: чому візит Кулеби до Китаю дуже важливий

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив візит до Китаю, де зустрівся з китайським колегою Ван Ї. Це дуже важлива подія, адже нашій державі потрібно працювати у напрямку КНР.

Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог Раміз Юнус. За його словами, чим більший у Пекіна буде інтерес до України, тим більше китайці будуть зацікавлені, щоб війна у нашій державі закінчилась швидше та на наших умовах.

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Китай відстоює власні інтереси

Раміз Юнус зазначив, що, очевидно, Китай хотів зустрітись з українською делегацією. Це результат успішної роботи нашого посла, який там працює. Можливо, зустріч Президента Володимира Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна теж відбудеться.

Ймовірно, у перспективі зустріч Сі Цзіньпіна з президентом Зеленським теж може відбутись. Її потрібно буде готувати. Повинна спрацювати політична кон'юнктура. Для того, щоб такі зустрічі відбувались, головне питання, на які також повинні знайти відповідь – у чому інтерес Китаю щодо України?

– підкреслив він.

Китай відстоює та буде відстоювати свої інтереси щодо тих країн, з якими співпрацює, в які інвестує. Тому Сі Цзіньпін проводить зустрічі зі світовими лідерами, спираючись на те, чи вигідно це Китаю.

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"Тому це дуже добре. Було б добре побачити наслідки цього візиту, який здійснив Кулеба, у предметній площині. Тому що чим більш лояльно буде ставитись Китай до України, чим більший буде інтерес у КНР, тим більше Пекін буде зацікавлений, щоб війна швидше закінчилась так, як цього хоче Україна", – вважає політолог.