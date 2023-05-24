Висловлять один одному претензії, – політтехнолог назвав мету поїздки Лукашенка до Путіна

Алєксандр Лукашенко прибув до Москви заради зустрічі з Владіміром Путіним. Якою є мета візиту – достеменно невідомо.

Ймовірно, диктатори висуватимуть одне одному претензії. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Які претензії мають диктатори

Путін – Лукашенко снаряди не дає, з консервації техніку не знімає, зменшив військову співпрацю;

Лукашенко – Путіним не виконуються програми з інтеграції, кооперації, торговля йде криво.

"Лукашенко досі не розуміє, чому він вліз у цю авантюру. Насправді вона йому значно більшими проблемами обернулася, ніж профітом. Ще й обернеться. Тому поїдуть одне одному претензії висловлять", – сказав Тизенгаузен.

Крім того, Лукашенко бачить, що країни Центральної Азії, колишні союзні республіки, подалися у бік Китаю, а йому місця чомусь не знайшлося.

Він думає: "Як це так? І Китай не став моїм покровителем, і Путін не дає того, що обіцяв. І взагалі все пропало, скоро мені ордер випише Міжнародний кримінальний суд". Такі у нього настрої. Плюс здоров'я пустує, серденько,

– підкреслює політтехнолог.

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Лукашенка знесуть

Напередодні Польща припустила, що у Білорусі розпочнуться народні повстання. Генерал і колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак заявив, що потрібно бути готовими підтримати білорусів, як і українців.

"Цього разу Лукашенка точно знесуть, це не 2020 рік. Головне дочекатися початку і допомогти нашим братам білорусам, як вони допомагають нам. Можливо, їм і допомога не знадобиться, там один полк Калиновського спокійно впорається. Велика кількість білоруських військових не хоче воювати за Лукашенка, він їх вже дістав", – підсумував Тизенгаузен.

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