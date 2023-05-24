Висловлять один одному претензії, – політтехнолог назвав мету поїздки Лукашенка до Путіна
Алєксандр Лукашенко прибув до Москви заради зустрічі з Владіміром Путіним. Якою є мета візиту – достеменно невідомо.
Ймовірно, диктатори висуватимуть одне одному претензії. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Які претензії мають диктатори
- Путін – Лукашенко снаряди не дає, з консервації техніку не знімає, зменшив військову співпрацю;
- Лукашенко – Путіним не виконуються програми з інтеграції, кооперації, торговля йде криво.
"Лукашенко досі не розуміє, чому він вліз у цю авантюру. Насправді вона йому значно більшими проблемами обернулася, ніж профітом. Ще й обернеться. Тому поїдуть одне одному претензії висловлять", – сказав Тизенгаузен.
Крім того, Лукашенко бачить, що країни Центральної Азії, колишні союзні республіки, подалися у бік Китаю, а йому місця чомусь не знайшлося.
Він думає: "Як це так? І Китай не став моїм покровителем, і Путін не дає того, що обіцяв. І взагалі все пропало, скоро мені ордер випише Міжнародний кримінальний суд". Такі у нього настрої. Плюс здоров'я пустує, серденько,
– підкреслює політтехнолог.
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Лукашенка знесуть
Напередодні Польща припустила, що у Білорусі розпочнуться народні повстання. Генерал і колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак заявив, що потрібно бути готовими підтримати білорусів, як і українців.
"Цього разу Лукашенка точно знесуть, це не 2020 рік. Головне дочекатися початку і допомогти нашим братам білорусам, як вони допомагають нам. Можливо, їм і допомога не знадобиться, там один полк Калиновського спокійно впорається. Велика кількість білоруських військових не хоче воювати за Лукашенка, він їх вже дістав", – підсумував Тизенгаузен.
Росія "звільнятиме" Білорусь
- На потенційне збройне повстання білорусів з метою повалення режиму самопроголошеного президента вже відреагували у Кремлі. За словами прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова, у такому випадку Росія буде змушена втрутитися.
- "Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми й будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози", – відзначив Пєсков.
- Ба більше, путінський посіпака назвав Польщу ворожою державою, яка буцімто "перебуває в істериках русофобії". У хворій голові Пєскова панує думка, що Варшава буцімто відкрито говорить про свій намір втручатися у внутрішні справи сусідньої держави.