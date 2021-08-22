Візит Меркель в Україну, українські COVID-сертифікати в Європі – відео тижня

Ангела Меркель 22 серпня зустрілася з Володимиром Зеленським. Це може бути останнім візитом перед відставкою канцлерки Німеччини. COVID-сертифікат зможуть отримати українці, які мають 2 дози щеплень. Це дозволить без перешкод мандрувати Європою.

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Меркель відвідала Київ

Ангела Меркель 22 серпня приїхала у Київ. На думку політологів, плекати великі надії на візит Меркель до України не потрібно, оскільки невдовзі канцлерка піде у відставку. Однак Зеленський сподівається на гарантії енергетичної безпеки.

Візит Меркель може бути останнім до України перед її відставкою: дивіться відео

У ЄС діятимуть українські COVID-сертифікати

Євросоюз одними з найперших визнав українські COVID-сертифікати. Отримати такий документ можна у додатку "Дія" після 2 доз вакцини проти коронавірусної інфекції. Сертифікат діятиме з початку його створення протягом 180 днів.

Українці можуть подорожувати Європою з COVID-сертифікатами: дивіться відео

Окупанти вбили українського військового

На Луганщині окупанти вбили 41-річного військового Василя Островського зі Львова. Чоловік навчав інших захисників, як поводитись з кулеметами. Побратими військовослужбовця впевнені, що діяли саме російські снайпери, оскільки був лише 1 точний постріл в голову.

На Луганщині загинув український військовий: дивіться відео

Візит Варфоломія до Києва

До України 20 серпня приїхав Вселенський патріарх Варфоломій. Він зустрівся із Зеленським. Це не сподобалось представникам Московського патріархату, віряни якого мітингували під Верховною Радою.

Вселенський патріарх приїхав до України: дивіться відео

До України привезли оригінал Конституції Орлика

Справжню Конституцію Пилипа Орлика можна побачити у Національному заповіднику "Софія Київська". Її зі Швеції привезли вантажівкою з охороною. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що на переговори щодо цього витратили 13 років. Побачити історичний документ можна до 14 листопада.

Конституція Пилипа Орлика в Україні: дивіться відео