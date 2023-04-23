Близький друг Шойгу, – Харитонов сказав, чим має непокоїти візит Міністра оборони Китаю до Росії

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 16 квітня здійснив візит до Росії. У Москві він пробув аж 3 дні.

Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, такі тісні взаємини Китаю та Росії викликають занепокоєння.

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Китай не може без зв'язків із Росією

Артур Харитонов пояснив, візит очільника китайського Міноборони до країни-агресорки – це плювок в обличчя всьому цивілізованому світу.

"3 дні – це забагато для військової дипломатії. Вони, дійсно, наговорили багато речей, обіймалися і підписували різні документи", – переконаний він.

Наразі точно не відомо, про що вдалося домовитися сторонам.

Нинішній міністр КНР під санкціями США за зв'язки із Росією. Він є близьким другом Сєргєя Шойгу, однодумцем Владіміра Путіна,

– пояснив він.

Тож очікувати відмежування від Росії все ж не слід.

Про що домовилися країни

Артур Харитонов наголосив, що занепокоєння викликає угода між Академією Генштабу Росії та Академією народно-визвольної армії Китаю.

З 1 вересня 2023 року величезна кількість китайських офіцерів вищого рівня будуть їздити в Москву та вчитися з вбивцями, тобто із людьми, які беруть участь у війні проти України,

– розказав він.

За його словами, ми маємо звернути на це увагу та уважно стежити за подіями, які відбуватимуться далі. Очевидно, що Китай та Росія не будуть привселюдно розповідати про свої домовленості.

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