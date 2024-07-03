Безнадійна спроба: що стоїть за візитом Орбана до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час перемовин з президентом України Володимиром Зеленським 2 липня запропонував припинення вогню на лінії зіткнення з військами Росії. Таким чином, на його думку, вдасться пришвидшити темпи мирних перемовин з Путіним.

Політтехнолог Михайло Шейтельман озвучив думку 24 Каналу, що спроба лідера Угорщини закликати Україну до перемир’я є абсолютно безнадійною. Він також додав, що Орбан не приховує у своїй риториці "проросійський наліт".

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Умови перемир’я Орбана не підходять обом сторонам

Шейтельман припускає, що Орбан пообіцяв російському диктатору, що запропонує під час візиту в українську столицю таку ідею перемир’я. Однак політтехнолог зауважив, що умови, які озвучив Орбан, не підходять не тільки Україні, а й Росії.

"Орбан закликав перестати стріляти, потім настане перемир’я й буде простіше домовлятися. Зеленський відповів відмовою. Але ж і друга сторона на це не згодна. Путін виступив зі своїми вимогами до перемир’я, йому треба, щоб з Росії зняли санкції, щоб Україна вивела війська зі всіх територій, на які він претендує", – озвучив Шейтельман.

Модель тристороннього договору

Президент Зеленський висловився про можливість перемовин з Путіним за прикладом моделі тристороннього договору з посередниками, як це було під час відновлення "зернового" коридору. Однак політтехнолог Шейтельман наголосив, що третя сторона має бути не просто посередником, а гарантом, який змусить Росію виконувати домовленості.

"Україна не підписувала "зернову" угоду з Росією, вона підписала з Туреччиною й ООН. І Росія підписала з ними. Україна не почала після цього вірити Росії, вона почала вірити Туреччині й ООН. Чому неможливий мир й підписання з нею договору? Бо немає до неї довіри. Має бути сторона, яка буде її змушувати. Чи може Туреччина змусити Росію дотримуватися правил судноплавства? Може. Бо флот Туреччини сильніший за флот Росії", – озвучив Шейтельман.

Гарантом в тристоронньому договорі могли б стати США

На думку Шейтельмана, гарантом для встановлення перемир’я між Україною й Росією, ймовірно, могли б стати США, але ніяк не Угорщина, якій просто немає чим стримувати Путіна і змушувати його виконувати домовленості.

Наприклад, Угорщина підписала б договір з Росією, яка має вивести війська і більше не нападати на Україну. Чим Угорщина це буде забезпечувати? Нічим. Тому це повна маячня, що ця країна могла б стати третьою стороною в перемир’ї. Нам потрібні не посередники, а гаранти. Такими можуть стати тільки США,

– підсумував Шейтельман.