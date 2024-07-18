Не приховує бажання примиритися з Росією: Орбан опублікував свого скандального листа до Мішеля

"Мирне турне" Орбана до Москви та Пекіну у перші тижні головування Угорщини в Раді ЄС не на жарт розізлило союзників. Тоді прем'єр написав листа до Шарля Мішеля і пояснити свій "дипломатичний вояж". Раніше зміст листа Орбана переказали у ЗМІ, а тепер він сам вирішив його опублікувати.

Як і раніше повідомляли журналісти Bild, текст листа справді підтверджує, що Орбан поїхав до Москви, аби поновити з нею прямі дипломатичні контакти.

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"Мирна місія" Орбана

18 липня текст листа Віктора Орбана до Шарля Мішеля з’явився на офіційному порталі угорського уряду.

Оскільки фрагменти мого звіту для президента Євроради про мою мирну місію стали відомі, я вирішив розкрити увесь документ – задля ясності і контексту,

– зазначив угорський прем'єр у соцмережі "Х" і додав посилання на свій скандальний лист.

Так, у ньому Орбан пропонує ініціювати обговорення наступних пропозицій:

проведення політичних переговорів з високим рівнем з Китаєм щодо способів наступної мирної конференції;

підтримуючи ннинішні політичні контакти високого рівня з Україною, знову відкрити прямі лінії дипломатичного спілкування з Росією та реабілітацію таких прямих контактів у нашому політичному спілкуванні;

запуск координованого політичного наступу на Глобальний Південь, вдячність якого ЄС нібито втратив через свою позицію щодо війни в Україні, що призвело до глобальної ізоляції трансатлантичної спільноти.

Відомо, що Шарль Мішель доволі жорстко відповів Орбану на його листа.

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляйн, знову обрана на посаду голови Єврокомісії, пройшлася по Орбану через його несанкціоновані "закордонні поїздки". Президент Зеленський теж відреагував на поїздку угорського прем'єра до Росії.