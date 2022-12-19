Мета одна, – Гудков припустив, навіщо Путін прилетів у Мінськ та чи піддасться Лукашенко

Владімір Путін 19 грудня вперше за три роки прибув до столиці Білорусі. Ймовірно, що візит глави Кремля до Алєксандра Лукашенка має єдину та конкретну мету.

Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Водночас він вважає, що з боку Лукашенка не варто очікувати жодних демаршів, оскільки у нього немає на це грошей.

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Яка мета візиту Путіна до Лукашенка

Гудков вважає, що єдиний сенс цієї поїздки полягає в тому, щоб спробувати різними методами дотиснути Лукашенка для вторгнення білоруських військ на територію України.

Водночас він висловив сподівання, що цей візит Путіна буде провальним. З погляду логіки, Лукашенко має вкотре обманути главу Кремля та щось йому пообіцяти, проте у війну не вступить. Якщо ж самопроголошений президент Білорусі все ж це зробить, то на нього чекає навіть не в'язниця, а, найімовірніше, смерть.

Тому я думаю, що він (Лукашенко – 24 канал) буде захищати свою шкуру й намагатиметься якось вислизнути,

– заявив Гудков.

Він додав, що чинник особистої присутності та впливу Путіна, звісно, грає свою роль. Однак Лукашенко 15 років дурив Путіна. Тому, ймовірно, що він продовжить це робити й на 16 рік.

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Які завдання у Путіна й Лукашенка

Гудков зазначив, що з боку Лукашенка не варто очікувати жодних демаршів, оскільки у нього немає на це грошей. Тому він спробує тихо "пройти між двох вогнів". Однак із кожним днем така гра стає для нього все складнішою. Адже і Путіну треба якось "тримати обличчя".

Загалом у них непросте завдання – і в одного, і в іншого. Там два чоботи пара й диктатори, які один одного, м'яко кажучи, не люблять, але не можуть обійтися один без одного,

– сказав російський опозиційний політик.

На його думку, для Лукашенка буде слабкою відмазка про те, що він захищає Росію від Заходу, а війська йому потрібні для того, щоб відбивати напад, наприклад, з боку країн НАТО.

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