Воскова фігура, – ексдепутатка держдуми Росії висміяла візит Путіна в Дагестан

Візит Владіміра Путіна до Дагестану був спробою врятувати рейтинг після заколоту вагнерівців. Однак поведінка російського диктатора була дивною, що може свідчити про чергового двійника.

Про це 24 Каналу сказала оперна співачка, відеоблогерка, ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. За її словами, Путін у Дагестані нагадував воскову фігуру з Музею мадам Тюссо.

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"Ми побачили, як вселилась якась енергія у воскову фігуру. Жодних ознак життя, крім деякої моторики. Стрес після суботи мала вся "лінійка Путіних" чи путіноподібних", – зазначила Максакова.

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Ця воскова подоба всіляко порушувала всі встановлені ритуали. Важко уявити, щоб Путін пішов у натовп і почав обіймайся з усіма підряд. Зазвичай перед зустріччю з диктатором треба сидіти мінімум два тижні на карантині, а після того сідати на протилежний бік кількаметрового стола.

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Російського диктатора дуже заділа радість, з яким зустріли Євгенія Пригожина в Ростові під час його "маршу справедливості". Тому Путін вирішив відправити в Дагестан свого двійника, якого геть не шкода. А там ситуація доволі нестабільна.

"У Дагестані колосальний потенціал для повстання й заколоту. Ця республіка дуже складно скроєна, там понад 100 національностей. Також ще минулої осені саме в Махачкалі були протести проти мобілізації", – пояснила Максакова.

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