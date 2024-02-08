Візит Путіна до Ердогана зненацька перенесли: що могло статися

Очільник Кремля Владімір Путін відклав свій візит до Туреччини, який був запланований на 12 лютого. Через що саме сталася зміна графіку – не повідомляється, але відомо, що він відбудеться пізніше.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що російський президент не злякався їхати до Реджепа Ердогана. Причина в іншому – Путін чекає поки Анкара зіпсує відносини із Заходом.

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Якою була мета поїздки

Гудков зауважив, головною метою цього візиту було завадити президенту Туреччини зближатися з Європою та перешкодити врегулюванню відносин із США. Путіну будь-які кроки "опозиції" ввижаються як підступи ворогів, а вони насамперед нібито в Америці та Європі, трохи в Японії та Південній Кореї. При спробі зміцнити особисту владу, глава Кремля зіпсував з цими країнами взаємини.

"Тому ця поїздка має компенсаційний характер. Тобто компенсувати зараз контакти та вплив Європи та Сполучених Штатів Америки на Туреччину. Бо ж там з'являються якісь перспективи відновлення співпраці. І, ймовірно, навіть програма переозброєння", – наголосив російський опозиційний політик.

Можливо США готові повернутись до постачання літаків F-35 Туреччині. Вашингтон призупинив програму, бо Анкара купила в Росії кілька систем ЗРК С-300 та С-400. В Америці заявили, що Туреччина не отримає винищувачі, доки використовує російські ППО. Між двома країнами продовжуються обговорення з цього питання.

Це вдарило по наміру Ердогана зміцнити турецьку армію та зробити її однією з найкращих у світі. А Путін не їде, бо, мабуть, не вдалося підготувати якісь угоди. Туреччина щось призупиняє як і Китай. Ну і він вирішив не витрачати сили, а поїхати іншим разом, коли Туреччина посвариться з Європою та Америкою,

– констатував Геннадій Гудков.

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