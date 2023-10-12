Москва побоюється: що стоїть за візитом Путіна у Киргизстан

Владімір Путін уперше після видачі ордеру на арешт МКС поїхав за кордон. Він відвідав Киргизстан, де зустрівся президентом країни.

Цей візит може бути більше картинкою безпосередньо для внутрішньої аудиторії. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Треба було показати, що він проявляє якусь дипломатичну активність. Я думаю, у них є графік цієї активності – туди поїхав, сюди поїхав. Ось в Китай збирається у відповідь на візит Сі Цзіньпіна", – зазначив Фейгін.

Дипломатична активність

Те, що це порожній візит і просто картинка дипломатичної активності свідчить той факт, що Киргизстану нічого дати Росії, відзначив правозахисник. А країна-агресорка зараз вкрай потребує зброї.

"Росія в теперішньому стані завжди з протягнутою рукою", – іронічно підкреслив він.

Марк Фейгін про візит Путіна до Киргизстану: дивитись відео

Також Путін, можливо, хотів таким чином продемонструвати, що все ще має контроль над країнами Центральної Азії. Але його вже не порівняти від початку повномашстабної війни.

"Контроль втрачається і переходить він до Пекіна. Центральна Азія зробила свій вибір – вона рухається у бік китаєцентричності. І Москва її побоюються", – пояснив Фейгін.

Візит Путіна до Киргизстану: що відомо