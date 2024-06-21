Нагадує могильну плиту: що означає подарунок КНДР для Путіна

Російський диктатор прибув до КНДР 18 червня, де його з почестями зустрічав Кім Чен Ин. Владімір Путін отримав кілька незвичайних подарунків від лідера Північної Кореї.

Кім Чен Ин презентував Путіну його портрет на чорному граніті, бюст із зображенням диктатора та двох собак. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що такі подарунки, ймовірно, є північнокорейською естетикою. Він зауважив, що виглядають вони дуже анекдотично.

Дивіться також Як Кім Чен Ин принижував Путіна: політтехнолог розібрав комуністичне турне диктора Росії

Подарунки Путіну

Кім Чен Ин під час візиту Путіна у Пхеньян вручив диктатору, за словами Шейтельмана, подарунковий комплект 50-х років.

Портрет Путіна схожий на могильну плиту, а білий бюст нагадує надгробний пам'ятник. У Кремлі багато таких, а саме пам'ятник Хрущову чи Сталіну,

– зауважив він.

Політтехнолог вважає, що такий «конфуз» трапився випадково, бо, можливо, у Кім Чен Ина такі вподобання. Дивним, на його думку, є те, що в адміністрації Путіна не помітили цієї "похоронної аналогії".

Я думаю, що в офісі президента Росії мали лише повідомлення, що на подарунках буде зображення Путіна, але вони, мабуть, не знали, що отримують могильний набір. Я б сказав, що це символічно,

– припустив Михайло Шейтельман.