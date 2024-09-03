Росія підкуповує керівництво: що демонструє Путін візитом до Монголії

Візит Путіна до Монголії є знущанням з міжнародного права. На це потрібно реагувати.

Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що Україна вже засудила візит Путіна до Монголії.

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Може бути небезпечний прецедент

Як наголосив Романюк, Монголія є членом Міжнародного кримінального суду. А у 2023 році один із монгольських суддів отримав свою посаду в МКС. Усім відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, але його в Монголії не затримали.

Україна не має прямого виходу до Монголії. Але є дипломатичні стосунки. Треба на це реагувати. Звісно, варто розуміти, що Монголія є "затиснутою" між Росією та Китаєм. У неї іншого виходу, як співпрацювати з Росією та Китаєм, немає. Ці країни оточують Монголію,

– сказав Романюк.

Водночас у такий спосіб Путін демонструє зверхність та зневагу над міжнародним правом, демократією, цінностями тощо. Важливо, щоб цей візит не мав наслідки в майбутньому.

Може бути прецедент, що інші країни погодяться на візити. Говорити, що Монголія ж нікого не арештувала, хоч і на Путіна є ордер на арешт,

– зауважив Романюк.

Росія намагається не звертати увагу на рішення Міжнародного кримінального суду. Путін хоче підкупити керівництво Монголії через будівництво трубопроводу "Сила Сибіру 2". Він вже пообіцяв дешевий газ.

Зверніть увагу! В МЗС України наголосили, що Монголія допомогла злочинцю Путіну уникнути правосуддя. У такий спосіб вони розділили відповідальність за його воєнні злочини.