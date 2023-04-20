Крок відчаю: навіщо Путін вирішив "засвітитися" на окупованих територіях

Нещодавно російський диктатор Владімір Путін здійснив візит до тимчасово окупованих Херсонщини та Луганщини. Його поїздка на українські території оповита багатьма загадками.

Про це 24 Каналу розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, візит Путіна – це намагання щось довести у першу чергу народу Росії.

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У Росії неспокійно

Ростислав Смірнов пояснив, що у росіян істерика через контрнаступ, який готує Україна. Керівництво Росії намагається заспокоїти суспільство, проте йому це не вдається.

Йому закидають невдалі спроби взяти Бахмут й багато іншого, що їхні плани знову не були виконані,

– підкреслив він.

На його думку, візит до Херсонщини та Луганщини – це своєрідний метод заспокоєння росіян і спроба показати, що все йде за планом.

Смірнов переконаний, що "робочу поїздку" здійснював не сам Путін, а якийсь із його двійників.

Яка мета поїздок Путіна

Ексрадник міністра внутрішніх справ України вважає, що Путін зробив крок відчаю, щоб показати, що він не бункерний дід.

Він хоче бути схожим на Володимира Зеленського,

– зауважив він.

За його словами, навіть оточення диктатора говорить про те, що Путіну потрібно виїжджати на позиції. Тож у такий спосіб очільник Росії хоче приховати власну нікчемність.

"Це окрема історія, вона не має нічого спільного із їхніми подальшими ефективними діями", – пояснив Смірнов.

Тож візити Путіна на тимчасово окуповану територію – це спосіб щось довести саме росіянам.

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