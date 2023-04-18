Це був один з найкращих двійників, – активіст назвав приблизний маршрут Путіна на Херсонщині

Російська пропаганда 18 квітня показала, як Владімір Путін нібито відвідав Херсонську та Луганську області. Існує багато версій, навіщо він здійснив цю поїздку.

Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що напрямок, який був обраний для цього візиту, не є пріоритетним для майбутнього наступу. Тому, крім пропагандистської мети та копіювання Президента України Володимира Зеленського, жодного сенсу в цьому вояжі не було.

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Путіним не будуть ризикувати

Молчанов впевнений, що це був не Путін, а один з його двійників.

Здається, найкращий, з тих, хто не тільки зовнішньо, але й манерами відповідає оригіналу. Але звичайно самого Путіна в жодному разі такому ризику не піддаватимуть,

– зазначив він.

Відомо, що Путін прилетів на контрольно-пропускний пункт Чонгар. Звідти зробив невеликий гак, проїхавши через Новоолексіївку та Генічеськ. Саме в Щасливцеві, яке розташоване на Арабатській Стрілці, на південь від Генічеська, було ідентифіковано будівлю, в якій Путін зустрічався з так званим командуванням "Дніпро".

"До Щасливцевого поки що нездатна долетіти жодна з принаймні визнаних у нас ракет. Але це не означає, що небезпека для Путіна там була відсутня, тому що є ще дрони. Звісно, що це був не Путін. Адже навіть за зовнішніми ознаками вже всі навчились відрізняти справжнього Путіна від його двійників",

– переконаний співрозмовник.

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Безглуздий візит

Молчанов пояснив, що Путін робить так само як і Зеленський, який постійно їздить на фронт. Адже російського диктатора вже називають поганими словами російські так звані "розсерджені патріоти".

Нічого дивного в тому, що імітують активність Путіна, немає. Дивно лише те, що він не приїхав, наприклад, до Бердянська чи до Мелітополя, де розташоване російське командування. Вочевидь вони не наважились ризикувати навіть двійником,

– наголосив активіст.

Співрозмовник відзначив, що на материковій окупованій частині України – Арабатська Стрілка – найбезпечніше місце.

Географічно, це – Крим, хоча адміністративно – Херсонська область. Тому на материковій частині Путін був лише проїздом. Після цього він на гелікоптері полетів до акваторії Азовського моря, далі – на північний Схід, в окуповану Луганську область,

– додав активіст.

Мета цього візиту, на думку Володимира Молчанова, суто пропагандистська, адже жодних стратегічних намірів ні в Росії, ні в України наступати через водну перешкоду, якою є Дніпро, скоріш за все, немає. Тому візит Путіна як верховного головнокомандувача був абсолютно безглуздим.

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