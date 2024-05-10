Сі викликав до себе Путіна: яким може бути візит російського диктатора до Пекіну

Одразу після початку своєї п'ятої президентської каденції Владімір Путін здійснить перший візит до Китаю. Водночас Сі Цзіньпін не відвідав інавгурацію очільника Кремля, хоча в цей час перебував у європейському турне.

Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зазначивши, що глава Китаю проігнорував важливу для Путіна подію. Ба більше, в цей час він зустрічався з одним з ворогів Путіна – Еммануелем Макроном.

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Показовий момент

Сі Цзіньпін вирішив спочатку послухати опонентів Путіна, і після цього він не поїхав в Москву, а викликав главу Кремля до себе в Пекін.

Важливо розуміти, що головним торговим партнером для Китаю є Захід – США та Європа. Росія на тлі них займає приблизно 2% інтересів Китаю. Тому Сі Цзіньпін приїжджає до своїх головних торгових, а також політичних партнерів. Китай ніколи не відмовиться від гарних відносин з західним світом через якогось Путіна та його божевільної війни,

– впевнений громадський діяч.

Тому можна зробити висновки, що Сі на нараді, на яку він викликає Путіна – свого сателіта, скаже йому щось таке, що тому дуже не сподобається.

Коли два лідери вийдуть після переговорів, цей момент буде дуже цікавим та показовим.

"Сі Цзіньпін буде холодно та стримано себе поводити. Він буде демонструвати, що вийшов не з рівноправним партнером. Водночас Путін буде ретельно підбирати слова, намагатися удавати, що все добре, та несміливо озиратися на Сі. Однак буде зрозуміло, що Путін залежить від глави Китаю, і вони не є друзями. З цього можна зробити висновок, що Китай все більше усувається від допомоги Путіну", – підкреслив Ростислав Мурзагулов.

Ботокс не допомагає

Публіцист звернув увагу на те, що Путін дуже сильно змінився, зокрема і психічно. Він вже не може тримати удар, він вже не такий бравий, як раніше.

"Під час інавгурації він бубнів про те, що "увесь Захід проти нього повстав", і видно, як йому страшно: очі бігають, зморшки заглибились за останній час і вже навіть ботокс не допомагає", – зауважив він.

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