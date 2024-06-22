Мають не тільки радянські запаси: що Північна Корея може дати Росії

Владімір Путін активно налагоджує співпрацю з Кім Чен Ином, аби Північна Корея продовжила постачати російській армії зброю та боєприпаси для війни в Україні. Однак потреби очільника Кремля стрімко змінюються й тепер одного озброєння замало.

Зараз Путін поневіряється по світу, збираючи розкидану радянську зброю, сказав 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Крім цього, диктатору бракує робочої сили, яку також може надати КНДР, якщо гарно попросити.

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Зброя вже не задовольняє Путіна

Північнокорейські боєприпаси, артилерія та ракети, які має КНДР у великій кількості, становлять проблему для України. До того ж це не тільки радянські запаси, адже КНДР виробляє значну кількість озброєння.

Російський опозиційний журналіст зауважив, що тільки від початку повномасштабного вторгнення Північна Корея передала Росії удвічі більше боєприпасів, ніж Україна отримала від всього блоку НАТО.

У КНДР нічого іншого просто не виготовляють,

– наголосив Яковенко.

Втім, нині Путіну потрібна робоча сила, а північнокорейські робітники – мрія будь-якого роботодавця. Насамперед вони вмотивовані, адже отримуючи навіть мізерну зарплату у Росії, вони стануть багатіями у КНДР.

Крім того, їхні родини перебувають у заручниках північнокорейської влади, тому не може бути будь-якого протесту, чи непокори проти експлуатації.

Чи можуть солдати з КНДР з'явитися в Україні

Під час зустрічі з пропагандистами після комуністичного турне Путін всіляко заперечував, що у договорі, який він підписав з Кім Чен Ином, передбачається участь північнокорейських солдатів на фронті в Україні.

Але всім добре відомо, що кожного разу, коли диктатор відкриває рота, він бреше. У цьому випадку відбувається саме це. Коли Путін каже, що ніколи й нізащо солдати з КНДР не братимуть участь у цій війні, то ми розуміємо, що будуть. Тому ця загроза є,

– мовив російський опозиційний журналіст.

Втім, навряд чи це буде переломним моментом, хіба що заткнути якісь дірки.