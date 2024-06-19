Наслідки надовго: що росіяни заплатять за дружбу Путіна з КНДР

Російський диктатор Владімір Путін вперше за 24 роки був з візитом у КНДР. Разом з Кім Чен Ином вони обговорили можливості стратегічного партнерства Кремля та Пхеньяну.

В чому воно може полягати проаналізував для 24 Каналу опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський.

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Про що можуть домовлятися диктатори

Першою чергою Путіну зараз необхідна зброя і людський ресурс, імовірно, про це він і проситиме у Північної Кореї. Натомість Росія може поділитися власними ядерними технологіями, адже КНДР неодноразово погрожувала Сполученим Штатами Америки ядерним шантажем.

З одного боку це показує, що Росія не здатна сама виробляти всю необхідну зброю, змушена просити її далеко не найрозвиненішої країни в світі.

Але з іншого боку, загнані в глухий кут люди здатні робити бомби, особливо якщо дві великі країни поруч в цьому допомагають,

– зауважив Олевський.

Він переконаний, що саме Китай, сателітом якого є Північна Корея, дозволив Росії таку тісну співпрацю з нею.

Журналіст переконаний, що КНДР пристане на пропозицію Росії постачати їй снаряди масово і надавати людей, щонайменше, для закриття прогалин, наприклад, в будівництві – замість людей, яких відправили на фронт.

Не можна виключати і залучення північнокорейських солдатів до війни проти України.

Наслідки для росіян

Та найбільш показовим в цьому візиті є інше. Диктатор, який відважився напасти на найбільшу країну в Європі, отримав облизня і їде до найбільшого вигнанця світу Кім Чен Ина, аби будувати з ним стратегічні стосунки.

"Це сумно для Росії, адже такий поворот надовго. Такий вектор розвитку країни буде довгий – довгий час, і це впливає лише на економіку, політику, але й на менталітет людей. Росія на очах повертається в сторону правил, де життя людини не варте нічого, і колективне, насправді воля вождя, має найбільше значення. А це матиме значні історичні наслідки", – резюмував Олевський.