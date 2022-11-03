Візит, що вказує на потужну підтримку: в Україну прибули президент і міністр оборони Греції

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони Ніколаос Панайотопулос прибули до Києва.

Із міркувань безпеки про поїздку не було оголошено заздалегідь. До Києва лідери їхали потягом із Польщі.

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Під час візиту лідери зустрінуться та проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Олексієм Резніковим.

Сакелларопулу також проведе приватну зустріч із Зеленським, а згодом до них приєднаються делегації.

Візит президента Греції спочатку було заплановано на середину жовтня, проте зустріч перенесли.

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