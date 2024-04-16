Не лише для розмови про Україну: навіщо Шольц поїхав до Китаю

Олаф Шольц зараз перебуває з триденним візитом в Китаї. Канцлер Німеччини зазначив, що обговорюватиме з Сі Цзіньпіном питання мирного врегулювання конфлікту в Україні й наполягатиме на домовленостях.

З якою метою Шольц поїхав до Китаю, відповів 24 Каналу політолог Олег Лісний. До слова, Сі закликав усі сторони працювати разом для якнайшвидшого відновлення миру та запобігання "ескалації конфлікту".

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"Все в одному стакані"

Минулого тижня відбувся міжнародний захід, на якому пролунала думка, що Шольц хоче продати на наступних виборах в Німеччині партію миру. Тобто, коли зараз всі допомагають Україні, говорять про зброю, війну до перемоги над Росією, то Шольц хоче продати партію миру.

Канцлер Німеччини не передає ракети Taurus, бо боїться ескалації. Це дуже погане слово, воно скоро буде для мене нецензурним,

– мовив Лісний.

За його словами, Шольц хоче набрати бали й показати німцям, що він дійсно відстоює ідею примирення, щоб не було війни в Європі.

Однак у Китай він поїхав не тільки для того, щоб говорити про Україну. Там дуже великий економічний кейс. Адже у КНР потужно працює автопром щодо збирання німецьких автомобілів.

"Там і гроші, і амбіції, все в одному стакані", – зауважив Лісний.

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