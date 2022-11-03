Після побаченого в Україні пекла Штайнмаєр викарбував нову формулу

Ріббентропу багато згадають, коли він постане перед Маріупольським міжнародним трибуналом над головними російськими військовими злочинцями.

Німецьке прозріння

Ось цю, наприклад, його "урочисту" фразу – "Зеленському ніколи не вдасться зіскочити з гачка Мінських угод та формули Штайнмаєра!".

Радимо Знімали "хароші рускіє": що не так із нашумілим кіно "На Західному фронті без змін"

Прізвище міністра закордонних справ, потім президента ФРН, тривалий час була для більшості українців мемом, який символізує слабкість Заходу, його капітулянство перед рашистською агресією. Але приїзд Штайнмаєра до Києва став мужнім вчинком порядної людини. Я маю на увазі насамперед його інтелектуальну мужність – якість не менш цінну, ніж мужність фізичну.

Прозріння Штайнмаєра, який засудив свої власні та своєї партії ілюзії й помилки щодо путінського режиму, характерне зараз для німецького суспільства в цілому. Свідчення дедалі жахливіших путінських злочинів викликає у німців почуття сорому за багато років політики путін verstehen.

Все-таки десятиліття денацифікації і покаяння за гітлерівські злочини не минули даремно для колективної німецької свідомості. На наших очах відбувається тектонічний зсув у німецькій зовнішній політиці.

Відповідь темряві

Занадто довго Путін і, на жаль, слухняний йому у своїй більшості народ порушували всі закони Божі та людські, переступивши всі мислимі межі. Миттєвою відповіддю на варварські атаки проти цивільної інфраструктури України, які почалися 9 жовтня, став саміт G7 11 жовтня. Ця реакція цивілізаційного світу була насамперед моральною, але величезні її політичні наслідки.

Під час зустрічі G7 перетворилася на Велику Вісімку. Президент України Зеленський провів фактично селекторну раду з главами найбільших держав вільного світу. Історична заява саміту щодо України починається знаковими словами:

Ми, лідери Групи G7, зустрілися сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським. Наша зустріч відбулася на тлі останніх ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та містах по всій Україні, що призвели до загибелі безневинних мирних жителів. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці атаки та нагадуємо, що невибіркові напади на ні в чому не винне цивільне населення є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності президента Путіна та тих, хто винний у здійсненні цих атак.

Держави-члени G7 підтримали запропонований Зеленським План справедливого миру із 4 пунктів:

повне відновлення територіальної цілісності України;

юридичні та військові гарантії безпеки Українив майбутньому;

відновлення економіки України в тому числі за рахунок репарацій, накладених на РФ;

притягнення до відповідальності російських військових злочинців.

Наразі ці вимоги – вже не план Володимира Зеленського. Це – ультиматум Великої вісімки, висунутий Російській Федерації.

Про головне Ердоган мимохідь встромив черговий ятаган у спину "другу Владіміру" й змусив його втертися

Україна – щит четвертої світової війни

Після кожної світової війни (а сьогодні ми є свідками та учасниками 4-ї світової війни) виникає новаархітектура європейської та світової безпеки. І створюють її держави-переможиці. У нашому випадку головні держави-переможиці – Україна, Великобританія, США.

Україна своїм героїчним опором рашистській агресії пробудила і згуртувала розслаблений, гедоністський Захід, що втратив політичну волю і, здавалося б, йде зі світової історії. Для цього Україні довелося самій зайняти вакансію лідера вільного світу, яка пустувала. І її лідерство кардинально змінило не тільки хід війни в Україні, а й геополітичну ситуацію в Центральній Європі, на всьому пострадянському просторі та Далекому Сході (!).

Правильно помітив в одному зі своїх інтерв'ю генерал Бен Годжес: "Китай ніколи не пробачить Путіну, що він розбудив Захід".

Але непорівнювана ціна, яку платять союзники за нашу спільну Перемогу. Для України – це тисячі та тисячі людських життів. Скоротити ці жертви, які приносять українці в ім'я безпеки і свободи не тільки своєї Батьківщини, а й усього вільного світу, можуть тільки негайні форсовані поставки Україні наступальних озброєнь, необхідних для якнайшвидшого розгрому російського угруповання.

Варто прочитати Держава-вигнанець: як Росія опинилася на геополітичному узбіччі

Повернувшись до Берліна, Президент ФРН, вражений тим, що він побачив і зрозумів в Україні, викарбував нову Формулу Штайнмаєра – "Війна Росії в Україні перетворила на попіл європейську безпеку. Це – напад на все, що відстоюємо ми, німці. Німеччина та РФ сьогодні протистоять одна одній".

Виголошену ним 28 жовтня промову майбутні історики назвуть історичною, поворотною у німецькій зовнішній політиці, будуть ставити її в один ряд із найкращими зразками військово-політичної публіцистики Черчилля. Якщо, звичайно, найближчим часом танки "Леопард-2" будуть надані в необхідній кількості героїчним українським воїнам.

До теми – Штайнмаєр несподівано змінив позицію щодо України: дивіться відео