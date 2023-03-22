Путін продемонстрував свою залежність, – аналітик пояснив інтереси Китаю в Росії

22 березня 2023, 13:55
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Сі Цзіньпін завершив свій візит до Росії. У ході поїздки лідеру Китаю було важливо встановити новий рівень відносин з Владіміром Путіним.

Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, Китай сьогодні бачить себе певним глобальним гравцем на світовій арені, який екзистенційно протистоїть Заходу.

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Водночас Пекіну важливо зберігати економічні взаємини зі США та ЄС. Однак зближуватися з Заходом Китай не може, оскільки це кардинально різні світогляди.

Росія стає "молодшим братом" Китаю

Як зазначив Стуканов, Китай розглядає карту світу крізь призму протистояння з Заходом. І одним з інструментів у цьому протиборстві виступає Росія, яка втрачає свої позиції у світі через війну проти України.

Ослаблена Росія стає до певної міри молодшим братом Китаю. Москва підпадає під своєрідним протекторат Пекіна, отримуючи певний захист. Зараз Китай надає символічну і політичну підтримку Росії,
– розповів аналітик.

Важливим аспектом цієї підтримки також є економічна складова. Адже Китай не дає російській економіці швидко впасти.

Сергій Стуканов прокоментував зустріч Сі з Путіним: дивіться відео

Навіщо Китай підтримує Росію

За словами Стуканова, Пекін робить все це для того, аби не дати можливості Заходу перемогти Росію. Адже у такому разі це може послабити й сам Китай.

"Китаю вигідно мати біля себе ослаблену, до певної міри залежну Росію, яка за політичний та символічний жест Сі Цзіньпіна готова погодитися на певні економічні угоди, а також продемонструвати свою політичну прихильність", – сказав аналітик.

Путін залежний від Сі Цзіньпіна

Під час візиту лідера Китаю до Москви обговорювалися пункти "мирного плану", який Пекін запропонував для врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають війну в Україні).

Владімір Путін говорив про те, що практично всі пункти цієї ініціативи він підтримує. Цим очільник Кремля продемонстрував свою політичну залежність від Сі Цзіньпіна,
– наголосив Стуканов.

Він додав, що пункти "мирної ініціативи" Китаю доволі суперечливі й не можуть бути реалізовані. За словами аналітика, Пекін це чудово усвідомлює. Однак китайська влада використовує "мирний план" у своїй глобальній грі, метою якої є встановити домінування хоча б на євразійському континенті.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: коротко

  • 20 березня Сі Цзіньпін прилетів до Москви. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Москві запропонували більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого, ймовірно, прагнув Путін.
  • У НАТО заявили, що Росія просила у Китаю летальну зброю. Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко вважає, що Пекін не піде на такий крок, оскільки для КНР торговельні відносини із Заходом важливіші, ніж допомога Росії.

Автор: Олена Патер