Путін продемонстрував свою залежність, – аналітик пояснив інтереси Китаю в Росії

Сі Цзіньпін завершив свій візит до Росії. У ході поїздки лідеру Китаю було важливо встановити новий рівень відносин з Владіміром Путіним.

Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, Китай сьогодні бачить себе певним глобальним гравцем на світовій арені, який екзистенційно протистоїть Заходу.

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Водночас Пекіну важливо зберігати економічні взаємини зі США та ЄС. Однак зближуватися з Заходом Китай не може, оскільки це кардинально різні світогляди.

Росія стає "молодшим братом" Китаю

Як зазначив Стуканов, Китай розглядає карту світу крізь призму протистояння з Заходом. І одним з інструментів у цьому протиборстві виступає Росія, яка втрачає свої позиції у світі через війну проти України.

Ослаблена Росія стає до певної міри молодшим братом Китаю. Москва підпадає під своєрідним протекторат Пекіна, отримуючи певний захист. Зараз Китай надає символічну і політичну підтримку Росії,

– розповів аналітик.

Важливим аспектом цієї підтримки також є економічна складова. Адже Китай не дає російській економіці швидко впасти.

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Навіщо Китай підтримує Росію

За словами Стуканова, Пекін робить все це для того, аби не дати можливості Заходу перемогти Росію. Адже у такому разі це може послабити й сам Китай.

"Китаю вигідно мати біля себе ослаблену, до певної міри залежну Росію, яка за політичний та символічний жест Сі Цзіньпіна готова погодитися на певні економічні угоди, а також продемонструвати свою політичну прихильність", – сказав аналітик.

Путін залежний від Сі Цзіньпіна

Під час візиту лідера Китаю до Москви обговорювалися пункти "мирного плану", який Пекін запропонував для врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають війну в Україні).

Владімір Путін говорив про те, що практично всі пункти цієї ініціативи він підтримує. Цим очільник Кремля продемонстрував свою політичну залежність від Сі Цзіньпіна,

– наголосив Стуканов.

Він додав, що пункти "мирної ініціативи" Китаю доволі суперечливі й не можуть бути реалізовані. За словами аналітика, Пекін це чудово усвідомлює. Однак китайська влада використовує "мирний план" у своїй глобальній грі, метою якої є встановити домінування хоча б на євразійському континенті.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: коротко