Путін продемонстрував свою залежність, – аналітик пояснив інтереси Китаю в Росії
Сі Цзіньпін завершив свій візит до Росії. У ході поїздки лідеру Китаю було важливо встановити новий рівень відносин з Владіміром Путіним.
Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, Китай сьогодні бачить себе певним глобальним гравцем на світовій арені, який екзистенційно протистоїть Заходу.
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Водночас Пекіну важливо зберігати економічні взаємини зі США та ЄС. Однак зближуватися з Заходом Китай не може, оскільки це кардинально різні світогляди.
Росія стає "молодшим братом" Китаю
Як зазначив Стуканов, Китай розглядає карту світу крізь призму протистояння з Заходом. І одним з інструментів у цьому протиборстві виступає Росія, яка втрачає свої позиції у світі через війну проти України.
Ослаблена Росія стає до певної міри молодшим братом Китаю. Москва підпадає під своєрідним протекторат Пекіна, отримуючи певний захист. Зараз Китай надає символічну і політичну підтримку Росії,
– розповів аналітик.
Важливим аспектом цієї підтримки також є економічна складова. Адже Китай не дає російській економіці швидко впасти.
Сергій Стуканов прокоментував зустріч Сі з Путіним: дивіться відео
Навіщо Китай підтримує Росію
За словами Стуканова, Пекін робить все це для того, аби не дати можливості Заходу перемогти Росію. Адже у такому разі це може послабити й сам Китай.
"Китаю вигідно мати біля себе ослаблену, до певної міри залежну Росію, яка за політичний та символічний жест Сі Цзіньпіна готова погодитися на певні економічні угоди, а також продемонструвати свою політичну прихильність", – сказав аналітик.
Путін залежний від Сі Цзіньпіна
Під час візиту лідера Китаю до Москви обговорювалися пункти "мирного плану", який Пекін запропонував для врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають війну в Україні).
Владімір Путін говорив про те, що практично всі пункти цієї ініціативи він підтримує. Цим очільник Кремля продемонстрував свою політичну залежність від Сі Цзіньпіна,
– наголосив Стуканов.
Він додав, що пункти "мирної ініціативи" Китаю доволі суперечливі й не можуть бути реалізовані. За словами аналітика, Пекін це чудово усвідомлює. Однак китайська влада використовує "мирний план" у своїй глобальній грі, метою якої є встановити домінування хоча б на євразійському континенті.
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: коротко
- 20 березня Сі Цзіньпін прилетів до Москви. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Москві запропонували більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого, ймовірно, прагнув Путін.
- У НАТО заявили, що Росія просила у Китаю летальну зброю. Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко вважає, що Пекін не піде на такий крок, оскільки для КНР торговельні відносини із Заходом важливіші, ніж допомога Росії.