Найближчим часом нас чекає початок колонізації, – Фейгін про візит Сі в Росію

Глава КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом. За його підсумками можна сказати, що Росія перетворюється на колонію Піднебесної.

Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, при владі в Росії зараз перебуває зрадницька прокитайська партія на чолі з Путіним.

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Миротворча місія Китаю провалилася

Фейгін зазначив, що попередньо візит Сі Цзіньпіна в Москву має два важливі висновки. По-перше, вся миротворча місія Китаю щодо війни в Україні провалилася, вона не має жодних результатів.

За його словами, миротворчу ініціативу Пекіна не прийняла Україна. Росія, своєю чергою, говорить про якийсь план, але ж Китай запропонував радше декларацію. До того ж не було також відеоконференції Сі Цзіньпіна із Володимиром Зеленським.

Тому, наголосив російський правозахисник, з цього погляду, візит до Москви не надто вдалий для китайського лідера.

Росія перетворюється на колонію Китаю

Щодо колоніального майбутнього Росії та китайської експансії, то, на його думку, – тут усе просто чудово. У цьому питанні сторони домовилися про все.

Нас чекає найближчими місяцями оголошення, як я собі це уявляю, створення якоїсь зони – того, що нагадувала Ост-Індійська компанія колись свого часу,

– сказав Фейгін.

Тобто, за словами правозахисника, створять таку собі особливу зону. Китай почне освоювати, зокрема, Східний Сибір, Забайкалля та деякі інші регіони, які цікаві Пекіну щодо експлуатації ресурсів.

На його думку, вже давно все це обговорювали. У Росії тепер є міжнародно-правові проблеми. А Китай може все це компенсувати своєю присутністю, даючи додаткову енергію російській економіці щодо обслуговування китайських інтересів.

Фейгін зауважив, що при владі в Росії зараз перебуває зрадницька прокитайська партія, яка перетворює країну на сателіта Пекіна. І Путін є лідером цієї прокитайської партії Кремля.

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