Китай прагне бути хитрішим: чому Сі Цзіньпін не підтверджує візит до Москви

Китай все активніше долучається до теми війни Росії проти України. У цьому процесі Пекін керується виключно власними інтересами.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається відвідати Москву 21 березня.

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Однак при цьому китайська влада не афішує свої наміри та офіційно не підтверджує візит у Росію.

Це дуже у китайському стилі – до останньої хвилини тримати все у підвішеному стані. Ймовірно, візит Сі до Москви готується. Але китайці залишають за собою право передумати,

– зазначив Фейгін.

За його словами, у такому випадку Китай може сказати, що, мовляв, ніякого візиту і не планувалося.

Після візиту у Москву Сі планує розмову з Зеленським

Фейгін вважає, що навряд чи Сі Цзіньпін їде до Владіміра Путіна для того, аби підтримати російського диктатора чи надати йому зброю.

Адже у ЗМІ з'явився злив інформації про те, що після візиту до Москви лідер Китаю може подзвонити президенту України Володимиру Зеленському.

"Якби Китай разом з Путіним хотів всіх перемогти, то Сі діяв би інакше. Тоді б не було цієї інформації про розмову з Зеленським. А такі плани у Сі Цзіньпіна є. Китай намагається бути хитрішим у всі цій ситуації", – сказав правозахисник.

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Китай вже отримав Росію, тепер зазіхає на Тайвань

За його словами, Пекін певною мірою виступає адвокатом Москви та намагається врятувати Владіміра Путіна. Однак прагне зробити це такою ціною, яка була б вигідна самому Китаю.

Сі Цзіньпін зустрічався з президентом США Джо Байденом у листопаді 2022 року на полях саміту лідерів G20. Там вони все вирішили з приводу Росії. США більше не чинять опір тому, що Китай здійснює повільну експансію на Росію,

– зазначив Фейгін.

Він додав, що Пекін вже досяг того, що до його зони впливу потрапив весь євразійський простір Росії. А тепер Китай хоче отримати ще й Тайвань. На думку Фейгіна, це завдання практично неможливо розв'язати.

Китай намагається оскаржити роль США

Однак Китай сподівається, що зможе якось просунутися у питанні Тайваню шляхом посередницької місії у війні Росії проти України.

Сі Цзіньпін у певному роді хоче виступити миротворцем, адже він може мати контакт з обома сторонами конфлікту,

– сказав правозахисник.

Він додав, що Київ теоретично готовий прийняти таку посередницьку допомогу. Адже Володимир Зеленський не відмовляється від розмови з Сі Цзіньпіном.

Також, за словами Фейгіна, Китай намагається оскаржити роль США у цьому конфлікті.

"США не є ментором для двох сторін. Вашингтон є прямим союзником Києва. А Пекін претендує на проміжну позицію, оскільки вона вигідніша", – зазначив правозахисник.

Чому Сі Цзіньпін втрутився у війну Росії проти України

Фейгін переконаний, що Сі Цзіньпін не втрутився б у війну, якби не побачив, що Москва програє групі західних союзників разом з Україною.

Китайці розуміють, що виграти у цьому протистоянні неможливо. А вийти з нього потрібно так, аби Росія зовсім "оголилася", але залишилася у тому вигляді, у якому є зараз,

– пояснив правозахисник.

Він додав, що у такому разі Пекін зможе розв'язувати коштом ослабленої Росії свої економічні проблеми.

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