Путін зустріне Сі Цзіньпіна в Москві у критичний момент, – Reuters
Джерело:Reuters
Китайський лідер Сі Цзіньпін прилетів до Москви. Російський диктатор Владімір Путін зустріне його у критичний момент.
Через три дні після того, як міжнародний трибунал звинуватив у воєнних злочинах Путіна, він як ніколи чекатиме прояву солідарності з боку свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. До речі, вже з'явилися перші кадри історичного візиту.
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Путін зустріне Сі Цзіньпіна у критичний момент
Сі стане першим світовим лідером, який потисне руку Путіну після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора.
Росія представить поїздку Сі як доказ того, що у неї є "могутній друг", який готовий протистояти "ворожому" Заходу, який, на думку Кремля, марно намагається його ізолювати та перемогти.
Зауважимо, що ні Москва, ні Пекін не є членами Міжнародного кримінального суду. Однак, оголосивши Путіна в розшук у 123 країнах фактично напередодні візиту Сі, суд привернув незручну увагу до зустрічі, яка і без того була делікатною для китайського лідера.
Що відомо про візит Сі Цзіньпіна до Москви
- Китайський лідер Сі Цзіньпін вилетів до Москви, аби зустрітись з президентом Росії Владіміром Путіним. Відомо, що прибув він до столиці терористичної держави на борту літака Boeing 747-89L.
- Зустріч диктатора з Сі Цзіньпіном відбудеться орієнтовно о 16:30. Однак, це буде розмова віч-на-віч, що продовжиться за неоформальним обідом. Натомість офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15:00 21 березня.
- У росЗМІ зазначають, що окрім двосторонніх питань, Путін і Сі обговорять план "мирного врегулювання" війни в Україні, запропонований Пекіном.