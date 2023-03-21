Росії відводиться роль сировинного придатка: яку хитру гру затіяв Китай

Напередодні візиту до Москви в російських ЗМІ вийшла стаття, автором якої зазначили главу КНР Сі Цзіньпіня. У ній можна побачити всю квінтесенцію та хитру гру китайської політики.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, цей матеріал потрібно надзвичайно уважно читати. У ньому можна побачити усю китайську політику. Хоч там є речі, які суперечать одна одній, але це зроблено спеціально.

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З одного боку, Китай планує будувати новий двополярний світ – проти США. Полюс Китаю складатиметься не з нього одного, але й з інших молодших партнерів та васалів, але не союзників. Ці держави перебуватимуть в приниженому стані. Росії дають роль сировинного придатка та молодшого партнера,

– зазначив Рейтерович.

Звісно, публічно про це Китай зараз не говоритиме. Судячи із заяв Сі та самої компартії, їм потрібні кілька років для модернізації армії та покращення економіки, яка отримала удар під час коронавірусної кризи.

Як Китай спробує збудувати новий двополярний світ

Як вважає Рейтерович, Китай збирається протистояти США через різні треті країни. Вони будуть створювати там точки нестабільності, на які Захід буде змушений реагувати та віддавати частину ресурсів, які могли б спрямувати на протидію Китаю.

Це дуже логічна політика. Вони хочуть зробити "стрибок тигра", але їм треба підготувати поле іншими руками. Бо прямо вв'язуватися не хочуть. Тому реакція США є цілком логічною. Вони розуміють до чого все йде і як Китай хоче використати Росію. В ролі тарана,

– зауважив Рейтерович.

Натомість в матеріалі Сі видно, що Китай залишив собі так званий "місток безпеки", якщо все піде не за планом. Там є цілий абзац, що система міжнародних відносин має базуватися на принципах ООН.

Так, в Китаї розуміють – якщо все піде не за планом і, умовно, Росія почне розвалюватися, то вони завжди зможуть сказати, що були за територіальну цілісність та за мир тощо.

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Як сприйняли візит Сі в самій Росії

Рейтерович зауважив, що усі російські так звані "інтелектуальні та політичні" еліти з великим захватом писали про візит Сі. Вони навіть м'яко стверджували, що Росії необхідно "лягти" під Китай – це нібито допоможе їм врятуватися.

Говорять, що немає вибору. Це дозволить врятуватися і так далі. Чи захоче Китай забирати таку Росію собі й нести відповідальність за все, що вони роблять в Україні та світі… За логікою вони стоятимуть в стороні, триматимуть Росію на короткому повідцю, але її руками вирішуватимуть проблеми, які виникатимуть, і створюватимуть проблеми для інших,

– вважає Рейтерович.

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