Путін виконує роль підкореного: політолог звернув увагу на заяви та вираз обличчя Сі Цзіньпіна

Глава КНР Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви 20 березня. За підсумками першого дня можна побачити, що Владімір Путін виконує роль підкореного, а успіхів в Росії не так і багато.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, вже, судячи з відео їхнього спілкування, можна побачити, хто домінує у цих відносинах. Путін перебуває в ролі підкореного.

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Вираз обличчя Сі в деякі моменти нагадував стару фразу, що "ну ти гаварі-гаварі, а дєлать будєм по-другому", В контексті було помітно, що старший партнер приїхав до молодшого партнера,

– зазначив Рейтерович.

Які висновки з першого дня візиту Сі до Росії

Як наголосив Рейтерович, поки не було жодних публічних заяв, які демонстрували б формування між Китаєм та Росією міцніших відносин. Показово, що Путін постійно говорив про союзництво, а Сі – мовив про партнерські відносини.

Важливий момент, на який треба звернути увагу. Путін хоче інституціоналізованого союзу, який підкріплений різними договорами та діями. А Китай влаштовує ситуація підтримувати відносини, торгувати, але не брати зобов'язань щодо Росії. Виграшна стратегія для Китаю,

– зауважив Рейтерович.

Звісно, Путін розповідав про епохальну угоду з Китаєм. Вона дійсно "унікальна", адже Росія продаватиме газ Китаю за ціною, яка менша на 70% від ринкової. А обсяги і близько не дотягують до тих, які були з Євросоюзом.

Які підсумки першого дня візиту Сі до Москви: дивіться відео

Але основне – Росії ще потрібно добудувати за власні кошти газогони, щоб постачати газ до Китаю в рамках угоди. Наразі це економічні та в певному сенсі дипломатичні успіхи Китаю.

Єдиний плюс, який може записати Путін, – певна демонстрація для власного населення та частково для країн, які зайняли вичікувальну позицію, що Сі приїхав, а Путін не є вигнанцем. Є нюанс. Країни, які зайняли вичікувальну позицію, бачать, хто головний в парі. І спершу спілкуватимуться з Китаєм, а потім з дозволу Пекіна і з Росією,

– розповів Рейтерович.

Загалом за підсумками першого дня візиту Сі до Москви ніякого прориву у відносинах не відбулося.

Сі Цзіньпін приїхав до Москви: коротко