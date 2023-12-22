"Путін має програти": Сікорський пояснив, коли Україну можуть взяти до ЄС

Радослав Сікорський відвідав Україну та спрогнозував долю Владіміра Путіна. Глава МЗС Польщі засудив російську агресію проти України.

Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що жодна країна не має права нападати на своїх сусідів. Про це він сказав 22 грудня на брифінгу під час свого візиту до Києва.

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Коли Україну можуть взяти в ЄС

Голова МЗС Польщі вважає, що Україна може отримати членство у ЄС до кінця 2030 року.

Україна повинна перемогти у цій війні, а Путін – програти. І наприкінці десятиліття Польща прагне, щоб Україна у своїх міжнародно визнаних кордонах була членом ЄС та важливим партнером Польщі, вже як член цієї європейської сім’ї,

– сказав він.

За його словами, Владімір Путін помилився з оцінками своїх шансів у розв'язанній Росією війні проти України. Як пояснив Сікорський, російський диктатор просто не розуміє психіку вільних людей.

Польща підтримуватиме Україну

Сікорський запевнив, що Польща стоїть на боці України.

Зараз, коли справи на фронті зайшли у глухий кут, ця ситуація є тестом на нашу дружбу. Ми усвідомлюємо: якщо Україна переможе, то це зміцнить моральний дух не лише України, а й усього вільного світу, відтак Україна має перемогти,

– наголосив міністр.

Він назвав Польщу справжнім другом України. Глава МЗС Польщі також зауважив, що період європейських імперій залишився в минулому.

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