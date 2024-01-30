Витиснули максимум: Кулеба прокоментував зустріч із Сіярто

В Ужгороді 29 січня відбулася зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби, його угорського колеги Петера Сіярто і голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Очільник українсього МЗС підбив підсумки зустрічі із Сіярто.

Під час зустрічі з угорським голегою проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Дмитро Кулеба зазначив, що це через низку зрозумілих причин.

Дивіться також Орбан таки готовий розблокувати 50 мільярдів євро для України, але з небезпечною умовою

Підсумки зустрічі з главою угорського МЗС

Кулеба зазначив, що перед цим візитом востаннє зустрічався із Сіярто у 2022 році.

Тому ця зустріч була дуже на часі й, звісно, корисною. Я вважаю, що максимум, який могли, ми сьогодні (29 січня – 24 Канал) отримали. Перше – Петер не сказав нічого поганого,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України заявив, що вони із Сіярто відверто обговорили "побоювання щодо намірів один одного".

"Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", – зауважив Кулеба.

За його словами, переговори здебільшого стосувалися трьох тем:

угорської меншини,

війни і логіки дій очільника Кремля Владіміра Путіна,

зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Міністр закордонних справ України зазначив, що Сіярто також пояснював, "чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру".

Так, Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками переговорів із Сіярто заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.

Головне із візиту Сіярто в Україну