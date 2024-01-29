Сійярто в Ужгороді: очільник МЗС Угорщини зробив нову заяву про війну в Україні

Петер Сійярто 29 січня прибув на Закарпаття та зустрівся з українськими посадовцями. Міністр закордонних справ Угорщини висловився про війну в Україні.

Очільник МЗС Угорщини відвідав цвинтар "Кальварія" в Ужгороді. Після цього угорський міністр закликав до завершення війни між Україною та Росією.

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Заява глави угорського МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 29 січня вшанував пам'ять українських захисників, яких вбила країна-агресорка Росія. Після цього політик заявив, що війна має закінчитися, а "людські життя можна врятувати тільки миром".

Так, угорський політик на своїй сторінці у Facebook розповів, що з відвідування кладовища розпочалася його офіційна програма візиту до Ужгорода. Також глава угорського МЗС поділився відповідними світлинами.

Сійярто відвідав кладовище "Кальварія" / Фото Szijjártó Péter

Разом із Сійярто були керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На полі бою стає все більше і більше загиблих, ми не повинні дозволити загинути ще більшій кількості людей! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром,

– заявив Сійярто.

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