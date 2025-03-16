Загадковий візит: як Путін принизив перемовника Трампа під час поїздки до Москви

Спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідав Москву. Згодом США посилили санкції проти газового, нафтового та банківського секторів Росії. Це зовсім невипадкове співпадіння.

Очевидно, Владімір Путін образив Віткоффа під час зустрічі. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

До теми Спецпредставник Віткофф веде серйозні розмови у Москві, – Трамп

"Цей візит Віткоффа дуже загадковий. Все-таки він представник щодо Близького Сходу. Є Кіт Келлог, який представник щодо проблем України та Росії. Але на переговори до Путіна поїхав представник щодо Близького Сходу", – сказав він.

Кіт Келлог – генерал. Віткофф – мільярдер, забудовник та інвестор, професійний перемовник, який укладав багато успішних бізнес-угод. Можливо, Трамп очікував, що він зможе домовитися із Путіним.

Віткофф – це дуже близька до Трампа людина. Його страшенно образили. Приїхала людина від Трампа з прямим дорученням поговорити. За деякими даними, його 4 години тримали у коридорі. Зрозуміло, що він був не у номері, а у короткій дистанції, йому сказали чекати. Він чекав 4 години,

– підкреслив Яковенко.

За його словами, коли Путін розмовляє з людьми, які на думку російського диктатора, є «нижчими за нього», то не є співрозмовником. Так званий очільник Кремля погано поводив себе щодо Віткоффа, тому отримав від США посилення санкцій.