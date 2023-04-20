Візит Столтенберга до Києва: яке стратегічне значення цієї події

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня відвідав Київ. Цей візит заздалегідь не анонсували з міркувань безпеки. Посадовець зустрівся з Володимиром Зеленським та провів робочу зустріч. Це знакова подія, особливо перед завтрашньою черговою зустріччю у форматі "Рамштайн".

Про це в ефірі 24 Каналу сказав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. Він наголосив на важливості постаті Столтенберга серед світових лідерів.

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"Генсек даремно не приїжджає. Він отримує інформацію щодо подій в Україні, про готовність наших Збройних сил до визвольних змагань, тобто контрнаступу, необхідність забезпечення озброєнням, технікою, боєприпасами. Це основна мета і подальші наші кроки щодо вступу в Альянс", – відзначив спікер.

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Потужний стимул

Відомо, що Єнс Столтенберг відвідав Бучу, де на власні очі побачив наслідки дій російської армії. Для лідера Альянсу – це стратегічний крок, зазначив Маломуж. Оскільки він об'єднує усі країни та формує думку щодо підтримки України, зокрема у стратегічному забезпеченні технікою та озброєнням.

"Особливо перед завтрашнім "Рамштаймом" цей візит є знаковим не тільки військово-політично, а є потужним стимулом для формування нових графіків поставок техніки і зброї, обговорених на попередніх засіданнях. Надання високоточної зброї, наприклад ATACMS, або хоча б ракет дальністю 150 кілометрів. Також й F-16, які на сьогодні надзвичайно важливі для оборони і наступу. Комплексний підхід матиме наслідки", – сказав Микола Маломуж.

До слова, чергове засідання у форматі "Рамштайн" має відбутися 21 квітня. Це вже буде 11 зустріч. Українська сторона очікує швидких рішень щодо військової допомоги перед контрнаступом. Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує успіхи.

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