Політолог відповів, чого чекати Україні після візиту Столтенберга

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва, де зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським й обговорив подальшу підтримку Північноатлантичним альянсом нашої держави.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в розмові з 24 Каналом розібрав меседжі Столтенберга. Про ситуацію на полі бою та можливе членство України в НАТО – читайте у матеріалі.

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Поле бою

Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським сказав, що для нього надзвичайно важливий візит до Києва та зустріч з президентом України. Генсек НАТО визнав, що ситуація на фронті складна, але нашій державі ще не пізно перемогти.

Водночас український лідер попередив, що Росія намагається скористатися моментом, коли Україні передається різного типу озброєння, техніка та обладнання з пакета військової допомоги, нещодавно схваленому США.

Також говорив про прискорення, щоб бійці ЗСУ вже мали чим відбивати подальші російські атаки. Ситуація на фронті погіршується і не виключається, що це може бути передвісником нового наступу Росії на полі бою. Вочевидь ця допомога власне є конче необхідною,

– наголосив експерт-міжнародник.

Україна та НАТО

За словами Желіховського, під час зустрічі лідери обговорювали Вашингтонський саміт НАТО, який має відбутися у липні й українській стороні там необхідно бути. На заході можуть обговорювати подальшу інтеграцію України до Альянсу й ті обставини, які відбуватимуться у контексті російсько-української війни. Оскільки ситуація може змінитися в будь-який бік.

Також було приділено багато уваги майбутньому переговорному процесу між Україною і Північноатлантичним альянсом. Було підтверджено, що Київ поки що не отримав чіткого запрошення. Імовірно, далі говоритимуть, що "Україна стане членом НАТО". Проте наразі ніхто не каже, коли та за яких обставин це відбудеться.

Є 2 умови, аби наша держава стала повноправним членом Альянсу:

перемогти Росію;

проводити реформи.

Навряд варто сподіватися на повноцінне членство в НАТО, поки маємо бойові дії. Якщо вдало все реформуватимемо й відповідатимемо всім вимогам, які ставлять наші західні партнери, можемо дійсно швидко інтегруватися. Зараз будуть обговорювати різні форми співпраці,

– припустив Станіслав Желіховський.

Важливо, аби запрацював фонд НАТО у розмірі 100 мільярдів євро для України, аби Київ мав спільні речі з країнами-членами Північноатлантичного альянсу. Також потрібно продовжувати підписання безпекових угод та працювати над укладенням договору зі Сполученими Штатами Америки.

Що ще відомо про візит Столтенберга