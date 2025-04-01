Це важливо і для України: Трамп оголосив про свої перші закордонні візити

Лідер США підтвердив свою поїздку в Саудівську Аравію та анонсував візити до низки інших країн (ОАЕ, Катару). Візит Трампа до країн Близького Сходу може бути спрямований на зміцнення енергетичних альянсів, пошук альтернативних джерел енергії на тлі можливих санкцій проти російської нафти.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що це може свідчити про прагнення США посилити свій вплив у цьому регіоні та забезпечити стабільність енергетичних ринків.

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Які питання може порушити Трамп під час поїздки?

Експерт-міжнародник вважає, що в межах цього візиту буде виконуватись декілька завдань. Саме в Саудівській Аравії проходять переговори щодо можливого підписання угоди між Києвом та Москвою щодо ведення довготривалого режиму припинення вогню.

Желіховський також нагадав, що була інформація, що нібито Трамп планує в цьому регіоні зустрітися з Путіним. Він не виключає, що триває відповідна підготовка, але поки що не вбачає, що їх зустріч відбудеться.

Звісно, українське питання є одне з важливих, адже Саудівська Аравія відіграє роль переговорного майданчика, окрім того, що ця держава активно сприяє обміну військовополоненими між Україною та Росією,

– озвучив Желіховський.

Не виключає експерт-міжнародник й того, що під час зустрічі Трампа з представниками вказаних країн буде обговорюватись можливість стабілізації ситуації на Близькому Сході, тема можливої ядерної угоди між США та Іраном. Завдань у Трампа, зі слів Желіховського, може бути чимало стосовно запланованої поїздки.

Чого прагне Саудівська Аравія?

Кандидат політичних наук нагадав, що від самого початку, коли Трамп склав присягу президента США, були припущення, що одним з перших його закордонних візитів стане поїздка в Саудівську Аравію. Тоді ще говорилося про його візит до Великої Британії, можливо, його відтермінували з низки причин.

Це може бути пов'язано з акцентами у зовнішній політиці Трампа. Думаю, що найближчі тижні будуть насиченими на події, єдине питання – наскільки вони будуть результативними,

– зазначив Желіховський.

Близький Схід, на думку експерта-міжнародника, ще відіграє значну роль зокрема в контексті можливого підписання угоди про перемир'я між Україною та Росією. Саудівська Аравія, на думку Желіховського, хотіла б показати, що вона відкрита для світу і президентство Трампа, ймовірно, посприяє тому, аби так було. Він також припустив, що ця країна через США хотіла б мати тісніші контакти з Заходом.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп мав намір відвідати Саудівську Аравію 28 квітня. Згодом його візит відтермінували на травень. Політтехнолог Олег Постернак припустив з чим могло бути пов'язане таке рішення.