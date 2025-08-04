Спецпосланник президента США Стів Віткофф 8 серпня має відвідати Москву. Саме в цей час спливатиме дедлайн, який виставив Кремлю Дональд Трампа щодо припинення вогню в Україні.

Політолог та керівник "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко зазначив у розмові з 24 Каналом, які питання може обговорювати Стів Віткофф в Москві. Політолог також припустив конспірологічно версію приїзду спецпосланника Трампа до Росії.

До теми Стало відомо, коли Стів Віткофф прибуде до Москви

Чому Росії потрібний візит Віткоффа?

Чаленко розповів, що для Кремля приїзд Віткоффа – це візит останнього шансу, щоб зупинити величезний тиск, який значно посилився останнім часом з боку президента США та його адміністрації.

При цьому зараз Віткофф має серйозний список невдач – щодо Ірану, Сектору Газа і Ізраїля, Росії.

Тому, імовірно, росіяни через Кирила Дмитрієва організували візит Віткоффа до Москви, який абсолютно логічно лягає в дедлайни ультиматуму, встановленого Трампом для Росії, – до 8 серпня,

– зауважив керівник "Центру аналізу та стратегій".

Водночас Кремль зараз не має контактів по лінії держсекретаря Марко Рубіо, про що він заявив, зазначивши, що росіяни продовжують наполягати на своїй позиції. Тому приїзд спецпосланника Трампа виглядає, на думку політолога, як остання можливість для Москви привернути увагу президента США.

Особливо на тлі ядерних погроз, якими обмінялися Дональд Трамп та Дмитро Медведєв та відправленням двох американських атомних човнів у бік Росії. Це, за словами Чаленка, демонструє, що ситуація рухається шляхом ескалації між США та Росією, хоча ще кілька місяців тому йшлося по нібито "перезавантаження" відносин між країнами.

Проте політолог висловив конспірологічну теорію щодо ядерної ескалації. Ймовірно, США та Росія вирішили розіграти нову "Карибську кризу" та створити умови, за яких можна пришвидшеними темпами досягти певного результату.

З одного боку Трамп відверто говорить про відправлення атомних підводних човнів, а з іншого – росіяни розповідають, що нібито їхні ракети "Орешник" вони розмістять на Кубі,

– відзначив він.

Створюється враження, на думку керівника "Центру аналізу та стратегій", що це передумови для швидкої майбутньої зустрічі, після якої має наступити деескалація. Вона стане загальним рятівним колом.

Проте попри конспірологічні теорії, для України зараз головне – посадити Путіна за стіл перемовин, чого прагнуть також і США,

– вважає Ігор Чаленко.

Відповідно, на його думку, не варто очкувати від зустрічі Віткоффа з російськими високопосадовцями якихось важливих результатів. Однак не можна й виключати появу "чорних лебедів", які також часто трапляються.