Обстріли під час візиту Зеленського в Бахмут не вщухали, – ЗСУ

Володимир Зеленський 20 грудня відвідав Бахмут Донецької області – найгарячішу точку фронту. Під час перебування президента України в місті ворог не припиняв вогонь.

Утім, це не завадило Володимиру Зеленському відзначити державними нагородами українських героїв в Бахмуті. Про це 24 каналу розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

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Обстріли під час візиту Зеленського до Бахмута не вщухали

За його словами, захід з нагородження військових державними відзнаками відбувався під постійною канонадою реактивної артилерії та інших видів ураження ворога. Однак президент України провів захід на дуже гідному рівні.

Це було абсолютно надпотужним засобом морально-психологічної підтримки наших військ, але обстріли в цей час не вщухали,

– повідомив речник Східного угрупування військ.

Череватий розповів про ситуацію в Бахмуті та візит Зеленського: дивіться відео

Яка ситуація в Бахмуті сьогодні

Станом на сьогодні ситуація на Сході стабільно напружена. Регіон залишається головною точкою боротьби за нашу незалежність та територіальну цілісність.

Східний фронт залишається епіцентром цієї боротьби. А Бахмутський та Авдіївський напрямки головними цілями ударів ворога та зосередженням усіх його зусиль,

– розповів Череватий.

За його словами, в цих районах російські окупанти намагаються за допомогою ударів з усього наявного озброєння – реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, авіації – досягнути бодай якогось локального успіху.

Наприклад, знайти слабке місце, прорвати оборону та зайти Збройним Силам в тил. А далі рухатись вперед, щоб в ідеалі для них – окупувати весь український Донбас або хоча б взяти Бахмут.

Візит Зеленського в Бахмут: коротко