Обстріли під час візиту Зеленського в Бахмут не вщухали, – ЗСУ
Володимир Зеленський 20 грудня відвідав Бахмут Донецької області – найгарячішу точку фронту. Під час перебування президента України в місті ворог не припиняв вогонь.
Утім, це не завадило Володимиру Зеленському відзначити державними нагородами українських героїв в Бахмуті. Про це 24 каналу розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.
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Обстріли під час візиту Зеленського до Бахмута не вщухали
За його словами, захід з нагородження військових державними відзнаками відбувався під постійною канонадою реактивної артилерії та інших видів ураження ворога. Однак президент України провів захід на дуже гідному рівні.
Це було абсолютно надпотужним засобом морально-психологічної підтримки наших військ, але обстріли в цей час не вщухали,
– повідомив речник Східного угрупування військ.
Череватий розповів про ситуацію в Бахмуті та візит Зеленського: дивіться відео
Яка ситуація в Бахмуті сьогодні
Станом на сьогодні ситуація на Сході стабільно напружена. Регіон залишається головною точкою боротьби за нашу незалежність та територіальну цілісність.
Східний фронт залишається епіцентром цієї боротьби. А Бахмутський та Авдіївський напрямки головними цілями ударів ворога та зосередженням усіх його зусиль,
– розповів Череватий.
За його словами, в цих районах російські окупанти намагаються за допомогою ударів з усього наявного озброєння – реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, авіації – досягнути бодай якогось локального успіху.
Наприклад, знайти слабке місце, прорвати оборону та зайти Збройним Силам в тил. А далі рухатись вперед, щоб в ідеалі для них – окупувати весь український Донбас або хоча б взяти Бахмут.
Візит Зеленського в Бахмут: коротко
- 20 грудня Володимир Зеленський з неоголошеним візитом приїхав у Бахмут на Донеччині, навколо якого точаться запеклі бої. Український лідер відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад та нагородив наших героїв.
- У росіян одразу ж почало підгорати через візит українського президента на Донбас. Російські пропагандисти почали писати у мережі, що приїзд Зеленського у Бахмут є нібито фейком, і назвали це "інформаційною операцією української пропаганди".
- А згодом в Росії взагалі заявили, мовляв, Владімір Путін вже "їздив на фронт". Таку нісенітницю видав російський депутат від путінської партії "Єдина Росія" Андрєй Гурулєв.
- Речник диктатора Дмітрій Пєсков вирішив не спростовувати слова Гурулєва. Коментуючи цю заяву, рупор Кремля сказав, що Путін "їздив у штаб" у п'ятницю, 16 грудня. Однак до якого штабу і як далеко від бункера – не уточнювали.