Після зустрічі із Зеленським Шольц почав писати та говорити українською

Президент Володимир Зеленський 14 травня прибув до Берліна. Після його візиту канцлер Олаф Шольц написав допис у твітері українською.

Окрім цього, він завершив українською свій виступ з нагоди вручення Міжнародної премії імені Карла Великого Президенту України. Захід відбувся у місті Аахен.

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Шольц заговорив українською

Канцлер Німеччини зазначив, що візит Зеленського до Берліна є потужним сигналом.

Вже 444 дні триває жорстока загарбницька війна Росії проти Твоєї країни. Ми надаємо вам гуманітарну, політичну, фінансову підтримку і підтримку озброєнням, доки це є необхідним. Ми не послаблюємо нашу підтримку,

– наголосив Шольц.

Він додав, що Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 мільярда євро, зокрема бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.

Окрім цього, німецький канцлер завершив українською свою промову з нагоди вручення Зеленському Міжнародної премії імені Карла Великого. Подію транслювали в ефірі національного телемарафону.

"Україна тут, Україна – це Європа. Слава Україні!" – заявив Шольц.

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Що відомо про візит Зеленського до Берліна