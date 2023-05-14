Після зустрічі із Зеленським Шольц почав писати та говорити українською
Джерело:твітер Олафа Шольца
Президент Володимир Зеленський 14 травня прибув до Берліна. Після його візиту канцлер Олаф Шольц написав допис у твітері українською.
Окрім цього, він завершив українською свій виступ з нагоди вручення Міжнародної премії імені Карла Великого Президенту України. Захід відбувся у місті Аахен.
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Шольц заговорив українською
Канцлер Німеччини зазначив, що візит Зеленського до Берліна є потужним сигналом.
Вже 444 дні триває жорстока загарбницька війна Росії проти Твоєї країни. Ми надаємо вам гуманітарну, політичну, фінансову підтримку і підтримку озброєнням, доки це є необхідним. Ми не послаблюємо нашу підтримку,
– наголосив Шольц.
Він додав, що Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 мільярда євро, зокрема бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.
Окрім цього, німецький канцлер завершив українською свою промову з нагоди вручення Зеленському Міжнародної премії імені Карла Великого. Подію транслювали в ефірі національного телемарафону.
"Україна тут, Україна – це Європа. Слава Україні!" – заявив Шольц.
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Що відомо про візит Зеленського до Берліна
- Про візит президента Володимира Зеленського до Берліна стало відомо з твіттера глави держави. Однак жодних деталей щодо поїздки український лідер не надав. Зауважимо, що це перша його поїздка до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- Під час візиту організували безпрецедентні заходи безпеки. Відео із зустрічі можна побачити за посиланням.
- Під час брифінгу в Берліні Зеленський заявив, що у 2023 році партнери та України можуть зробити кроки, спрямовані на незворотну поразку Росії. Також він подякував за найбільший пакет військової допомоги.