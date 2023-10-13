Є зацікавленість, – посол України висловився про можливий візит Зеленського до Ізраїлю

Напередодні з’явилась інформація, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль. Наразі в цьому є зацікавленість.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, інші деталі поки що розкривати не можна.

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Чи може Зеленський відвідати Ізраїль

Як розповів Корнійчук, наразі він не може коментувати інформацію щодо планів українського президента відвідати Ізраїль. Поїздки Зеленського – не є предметом суспільного обговорення під час війни.

Тому ми дізнаємося про це з преси, коли це рішення буде прийнято, і президент прибуде до Ізраїлю,

– зазначив він.

Посол України додав, що на сьогодні є зацікавленість у тому, щоб візит Зеленського до Ізраїлю відбувся, але лише максимально безпечно та ефективно для обох країн.

Що цьому передувало