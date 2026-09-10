Ракети-перехоплювачі для України, нові санкції для Росії: головне з пресконференції Зеленського
10 вересня Володимир Зеленський побував у Канаді. Звідти він повертатиметься з низкою важливих угод.
Володимир Зеленський і канадський прем'єр Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, а також угоду про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки. Опісля лідери обох країн виступили із заявами.
Про що домовилися Зеленський і Карні?
Зеленський заявив, що Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових убитими та важко пораненими. Зеленський заявив, що не очікує справді сильних переговорів під час виборчого періоду в Росії. Президент України заявив, що не очікує справді сильних переговорів під час виборчого періоду в Росії. Водночас наприкінці вересня українська сторона планує зустрітися з американською командою в Нью-Йорку. Серед ключових тем – енергетична й продовольча безпека. Зеленський очікує, що перших результатів у переговорах до кінця вересня. Зеленський заявив, що Росія почала встановлювати на ударні дрони спеціальні реактивні двигуни, через що вони стали значно швидшими, повідомив президент України. За його словами, Україна поки не має достатньої кількості засобів для знищення таких цілей, однак понад 60 компаній уже розробляють відповідні рішення. Зеленський розраховує, що перша антибалістична система в межах програми FREYJA буде готова наприкінці 2026 року. За словами Зеленського, раніше виробники оцінювали розробку нової балістичної системи у 20 – 30 років. Україна, однак, прагне значно скоротити цей термін завдяки сучасним технологіям. Зеленський заявив, що Канада готує антибалістичний пакет санкцій проти Росії на осінь. Президент України зазначив, що загалом Канада готує кілька важливих санкційних пакетів. Головний з них – санкції, які ускладнять виробництво балістичних ракет для Росії. Україна та Канада домовилися про Drone Deal. Також Канада готова долучитися своїми технологіями до європейської антибалістичної програми FREYJA. Export Development Canada виділяє 200 мільйонів канадських доларів для підтримки, зокрема, гідроенергетичної інфраструктури. За словами Карні, від початку повномасштабного вторгнення Канада виділила майже 9 мільярдів доларів військової допомоги, зокрема 2 мільярди цього року. Україна отримувала танки Leopard, гаубиці, сотні тисяч артилерійських боєприпасів, аптечки та бронежилети. Канада продовжить працювати над підтримкою України разом із європейськими союзниками. Канада також створює партнерства між виробниками двох країн і планує поєднати український досвід із канадськими можливостями у сфері штучного інтелекту. Це має створити робочі місця, допомогти Україні на полі бою та зміцнити суверенітет обох держав. Канада запускає військовий маркетплейс за зразком українського Brave1, який збільшать кількість дронів у ЗС Канади в 10 разів. Третину цих БпЛА передадуть Україні. Також Канада планує співпрацювати з європейськими союзниками над створенням спільного фонду підтримки українських ветеранів. Канада одразу внесе до фонду 40 мільйонів доларів. Канада направить кошти до Фонду підтримки енергетики України та надасть 430 мільйонів канадських доларів (близько 330 мільйонів доларів США) кредитних гарантій для закупівлі Україною природного газу на зиму. Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів (близько 270 мільйонів доларів США) на закупівлю для України ракет-перехоплювачів для систем ППО. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні За його словами, угоду вже фіналізували в межах механізму JUMPSTART.
General Dynamics Mission Systems – Canada та GreenTech підписали угоду для посилення промислової співпраці.
Зеленський заявив, що Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових убитими та важко пораненими.
Зеленський заявив, що не очікує справді сильних переговорів під час виборчого періоду в Росії.
Президент України заявив, що не очікує справді сильних переговорів під час виборчого періоду в Росії. Водночас наприкінці вересня українська сторона планує зустрітися з американською командою в Нью-Йорку.
Серед ключових тем – енергетична й продовольча безпека.
Зеленський очікує, що перших результатів у переговорах до кінця вересня.
Зеленський заявив, що Росія почала встановлювати на ударні дрони спеціальні реактивні двигуни, через що вони стали значно швидшими, повідомив президент України.
За його словами, Україна поки не має достатньої кількості засобів для знищення таких цілей, однак понад 60 компаній уже розробляють відповідні рішення.
Зеленський розраховує, що перша антибалістична система в межах програми FREYJA буде готова наприкінці 2026 року.
За словами Зеленського, раніше виробники оцінювали розробку нової балістичної системи у 20 – 30 років.
Україна, однак, прагне значно скоротити цей термін завдяки сучасним технологіям.
Зеленський заявив, що Канада готує антибалістичний пакет санкцій проти Росії на осінь.
Президент України зазначив, що загалом Канада готує кілька важливих санкційних пакетів. Головний з них – санкції, які ускладнять виробництво балістичних ракет для Росії.
Україна та Канада домовилися про Drone Deal. Також Канада готова долучитися своїми технологіями до європейської антибалістичної програми FREYJA.
Export Development Canada виділяє 200 мільйонів канадських доларів для підтримки, зокрема, гідроенергетичної інфраструктури.
За словами Карні, від початку повномасштабного вторгнення Канада виділила майже 9 мільярдів доларів військової допомоги, зокрема 2 мільярди цього року.
Україна отримувала танки Leopard, гаубиці, сотні тисяч артилерійських боєприпасів, аптечки та бронежилети. Канада продовжить працювати над підтримкою України разом із європейськими союзниками.
Канада також створює партнерства між виробниками двох країн і планує поєднати український досвід із канадськими можливостями у сфері штучного інтелекту. Це має створити робочі місця, допомогти Україні на полі бою та зміцнити суверенітет обох держав.
Канада запускає військовий маркетплейс за зразком українського Brave1, який збільшать кількість дронів у ЗС Канади в 10 разів. Третину цих БпЛА передадуть Україні.
Також Канада планує співпрацювати з європейськими союзниками над створенням спільного фонду підтримки українських ветеранів.
Канада одразу внесе до фонду 40 мільйонів доларів.
Канада направить кошти до Фонду підтримки енергетики України та надасть 430 мільйонів канадських доларів (близько 330 мільйонів доларів США) кредитних гарантій для закупівлі Україною природного газу на зиму.
Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів (близько 270 мільйонів доларів США) на закупівлю для України ракет-перехоплювачів для систем ППО. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні
За його словами, угоду вже фіналізували в межах механізму JUMPSTART.