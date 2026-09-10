Ракети-перехоплювачі для України, нові санкції для Росії: головне з пресконференції Зеленського

10 вересня Володимир Зеленський побував у Канаді. Звідти він повертатиметься з низкою важливих угод.

Володимир Зеленський і канадський прем'єр Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, а також угоду про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки. Опісля лідери обох країн виступили із заявами.

Про що домовилися Зеленський і Карні?